AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Sachbearbeiter*in Personal

Heute, 11:58h, noch kein Kommentar

Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für die Menschen da, die von HIV und AIDS betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Wir bieten Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung in unterschiedlichen Projekten und für unterschiedliche Zielgruppen.



Die Verwaltung gilt als Rückgrat der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. und ist als zentrale Stabsabteilung der Geschäftsführung direkt unterstellt. In ihr vereinigen sich neben der Vereinsbuchhaltung und der Fakturierung auch das zentrale Personalwesen sowie die administrative Betreuung der Spender*innen und Mitgliederbetreuung.



Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir zum 01.02.2022 nach einem*einer erfahrenen



Sachbearbeiter*in Personal (m, w, d)

(90%-Stelle)



Arbeitsfelder:

• Erstellung und Pflege von Arbeitsverträgen

• Pflege, Prüfung und Verwaltung der Mitarbeiterdaten und Personalakten

• Unterstützung bei der externen Gehaltsabrechnung

• Überwachung und Kontrolle der Arbeitszeiterfassung

• Personalstatistik und Personalhochrechnungen

• Mitwirkung beim Jahresabschluss

• Funktion als Ansprechpartner in Personalfragen für Bewerber, Mitarbeiter und Vorgesetzte

• Erledigung verschiedener administrativer Aufgaben



Wir erwarten:

• eine abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder verwaltungstechnischen Bereich mit einer Zusatzqualifikation im Personalwesen oder mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Personalwesen

• Fundierte Kenntnisse des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts sowie im Bereich Lohn- und Gehaltsabrechnung

• Sicherer Umgang mit MS Office und Datenbanken (Kenntnisse von Personalinformationssystemen wie DATEV wären wünschenswert)

• Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten

• Verantwortungsbewusste und detailorientierte Arbeitsweise

• Freude am Umgang mit Menschen

• Teamfähigkeit und Flexibilität



Wie bieten:

• Vergütung nach Haustabelle

• Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet

• Fachbezogene Fortbildungen

• Ein kollegiales Team



Bitte senden Sie Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15.10.2021 an die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Markus Schubert ( ), Friedberger Anlage 24 in 60316 Frankfurt am Main.