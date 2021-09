Heute, 07:22h, noch kein Kommentar

Der vor wenigen Tagen veröffentlichte "Spartacus Gay Travel Index 2021" hat Malta jüngst erneut zu einem der freundlichsten Reiseländer der Welt für Schwule und Lesben gekürt. Laut aktuellem ILGA-Rating ist Malta sogar weiterhin mit Abstand die Nummer eins unter den LGBT-freundlichsten Staaten Europas.



Eine Reise nach Malta ist sehr einfach. 18 Airlines fliegen die Insel an, die Teil des Schengen-Raums ist – günstige Direkt-Flüge gibt es etwa mit Air Malta ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München schon ab 130 Euro für Hin- und Rückflug. Gegen Covid-19 Geimpfte können problemlos einreisen. Da inzwischen mehr als 82 Prozent der maltesischen Bevölkerung vollständig geimpft sind – mehr als in jedem anderen europäischen Land – gibt es kaum einen anderen Ort, der sicherer ist. Aktuelle Informationen gibt es hier.

Herzliche und entgegenkommende Gastgeber

In den Morgenstunden tauchen, mittags am Strand das Sonnenbad genießen, nachmittags auf Shoppingtour gehen, abends romantisch mit Meerblick speisen und den Tag am Strand oder einer Open-Air-Bar ausklingen lassen: Das Inseltrio um Malta, Gozo und Comino lockt rund ums Jahr mit einer großen Vielfalt an Urlaubsideen für queere Reisende. Die Malteser sind herzliche und entgegenkommende Gastgeber, die allen Inselbesuchern gerne dabei behilflich sind, die große Vielfalt ihres Landes zu entdecken. Maltas queere Community hält hilfreiche Szene-Tipps zu angesagten Restaurants, Kneipen, Clubs und Boutiquen, "gayfriendly"- Hotelempfehlungen sowie Events, Partys und Treffen parat. Denn auch in Malta gilt: Einheimische Gleichgesinnte sind die besten Szene-Kenner.



Die Schönheit der Städte und die kulturelle Ausstrahlung verdankt Malta den Rittern des Malteserordens. Deren Geschichte begann als Orden des Heiligen Johannes im Jahre 1048 in Jerusalem. Er war vom Ideal der Selbstlosigkeit geprägt, verschmähte jedoch auch nicht den Einsatz von Waffen. Für ihren Mut erhielten die Ritter von Kaiser Karl V. im Jahre 1530 den maltesischen Archipel zum Geschenk und gestalteten die Insel fortan.



Prachtvolle Renaissance- und Barockbauten



Maltas prächtige Hauptstadt Valletta, Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, wird gern als "Stadt der Paläste" apostrophiert. Auftraggeber der prachtvollen Renaissance- und Barockbauten waren meist die Johanniter, allen voran der Großmeister Jean Parisot de la Valette, Namensgeber der Hauptstadt. Einer der sehenswertesten Paläste bei einem Urlaub auf Malta ist der Großmeisterpalast aus dem Jahr 1574. In dessen Waffenkammer, der Palace Armoury, kann man bald wieder eine erkleckliche Sammlung an Rüstungen und historischem Kampfgerät bewundern.



Die Hauptstadt Valletta vom Meer aus gesehen (Bild: visitmalta.com

Doch auch weit ältere Kulturschätze beherbergt der Archipel: Die imposanten Megalith-Tempel Hagar Qim, Mnajdra, Tarxien und Ggantija zählen zu den ältesten Kult-Stätten der Welt – einige von ihnen sind älter als Stonehenge und die Pyramiden in Ägypten. Sie sind bereits jetzt zu besichtigen. Doch auch wer zeitgenössische Kultur bevorzugt, kommt auf Malta auf seine Kosten: Nationale und internationale Künstler machen den Inselstaat zu einem lebendigen Hotspot der weltweit vernetzten Kulturszene. Ob Musical, Konzert, Oper oder Theater – Malta und seine Schwesterinsel Gozo bieten einen abwechslungsreichen Veranstaltungskalender rund ums Jahr (queer.de berichtete).



Ein Paradies für Sonnenanbeter und Wassersport-Fans



Auf Malta gibt es nicht "den" Gay-Strand, aber jede Menge idyllische Strände und Buchten, die allesamt als "gayfriendly" gelten dürfen. Sonnenanbeter können sich auf Malta und der Schwesterinsel Gozo auf malerische Strände und kleine einsame Buchten freuen. Die meisten Sandstrände befinden sich im Norden der Insel, aber auch die felsigen Strände locken mit ausgezeichneten Bedingungen für Taucher und Schnorchel-Fans.



Für diejenigen, die sich lieber aktiv erholen, hält der Archipel zudem jede Menge Wassersportmöglichkeiten bereit. An vielen Buchten kann man windsurfen, Kajak- oder Jetskitouren unternehmen – hier gibt es zahlreiche zertifizierte Anbieter. Zudem sind Maltas Küsten rund ums Jahr ein idealer Ausgangspunkt für Segler; die natürlichen Häfen bieten optimale Bedingungen für Törns im Mittelmeer.

Authentisch und bunt

So vielseitig die Geschichte Maltas, so vielseitig ist auch ihre Küche: Über Jahrhunderte hinweg haben viele Kulturen dem kleinen Inselstaat im Mittelmeer seine Prägung gegeben – auch kulinarisch. In der maltesischen Küche verschmelzen britische, mediterrane und authentisch maltesische Einflüsse zu etwas Einzigartigem, und so ist Malta heute mehr denn je ein abwechslungsreiches Genussreiseziel. Es gibt mittlerweile zahlreiche Restaurants, die sich mit einem gewissen Stolz auf die lokalen Spezialitäten zurückbesonnen haben und Gäste mit ihrer hauseigenen Version maltesischer Speisen verwöhnen.



Bei einem Malta-Urlaub sollte ein kulinarischer Ausflug nach Marsaxlokk auf der "Bucketlist" eines jeden Genießers stehen: Der Küstenort im Südwesten des Landes bezaubert mit dem Charme des Authentischen. Bunte Luzzu-Boote, deren traditionelle Bemalung noch auf die Phönizier zurückgeht, schaukeln hier sachte im Wasser, während Fischer ihre Netze flicken – ein Anblick, der den Betrachter auf der Stelle entschleunigt und der nebenbei ein instagramwürdiges Bild für alle Daheimgebliebenen bietet.



Malta ist das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist (Bild: visitmalta.com

Auch den sonntäglichen Fischmarkt in Marsaxlokk sollte man unbedingt einmal besucht haben – mindestens. Zahlreiche kleine Fisch- und Meeresfrüchterestaurants bringen hier den Fang des Tages perfekt zubereitet frisch auf den Teller: perfekt für ein romantisches Abendessen bei ausgezeichnetem maltesischem Wein und schaukelnden Bötchen in der Abendsonne.



Aus Tradition modern – LGBTI-Themen ganz vorn



Malta blickt auf mehr als 7.000 Jahre Geschichte zurück, dennoch – oder gerade deswegen – hat der kleine Inselstaat die Zukunft stets im Blick. In den vergangenen Jahren haben queeren Themen in allen gesellschaftlichen Bereichen an hoher kultureller Akzeptanz gewonnen: Malta ist das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist. 2014 wurde die eingetragene Lebenspartnerschaft samt Adoptionsrecht eingeführt, nur drei Jahre später die Ehe geöffnet (bei nur einer Gegenstimme im Parlament). Die Regierung arbeitet weiter an rechtlichen und sozialen Verbesserungen für trans Menschen. Dank dieser Entwicklungen hat sich Malta zunehmend als angesagtes queeres Urlaubsziel etabliert – und wohl auch deshalb den Zuschlag für den EuroPride 2023 erhalten (queer.de berichtete).



Weitere nützliche Tipps zu Malta als LGBTI-freundlichem Reiseland bietet ein entsprechender Reiseführer des Fremdenverkehrsamtes Malta, der kostenlos als PDF zum Download zur Verfügung steht. Allgemeine Infos für Traveler gibt es auf der sehr hilfreichen Website malta.reise.



Weitere Informationen zur queeren Szene in Malta und Gozo finden sich unter gaymalta.com und unter gayguidemalta.com. (cw)