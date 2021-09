Alice Weidels Partnerin wirbt für die Ehe für alle

Heute, 14:37h,

In einem Interview mit der "Basler Zeitung" (Bezahlartikel) hat sich Sarah Bossard, die Schweizer Lebenspartnerin der AfD-Politikerin Alice Weidel, für die Ehe für alle ausgesprochen. In der Eidgenossenschaft findet am Sonntag eine von Gegner*innen erzwungene Volksabstimmung über die Eheöffnung statt (queer.de berichtete). Umfragen rechnen mit einer klaren Zustimmung.



Sarah Bossard lebt mit ihrer Partnerin, der AfD-Politikerin Alice Weidel, in der Schweiz. Die Gegenkampagne zur Ehe für alle ist aus ihrer Sicht «nicht nur geschmacklos, sondern geht an unserer Lebenswirklichkeit völlig vorbei». (Abo)https://t.co/W37bf9vfrg Basler Zeitung (@bazonline) September 24, 2021 Twitter / bazonline

In dem Interview kritisierte Bossard die Angstkampagne der Gegner*innen, die mit weinenden Kindern, Zombies und Sklaverei vor einer rechtlichen Gleichstellung von Lesben und Schwulen warnt (queer.de berichtete). "Die Kampagne ist nicht nur geschmacklos, sondern geht an unserer Lebenswirklichkeit völlig vorbei", sagte die in Sri Lanka geborene Film- und Fernsehproduzentin, die in Einsiedeln im Kanton Schwyz lebt und die Öffentlichkeit sonst eher scheut.

Bossard: Ehe für alle werde sich "nicht aufhalten lassen"

"Ich hätte mir gewünscht, dass sich das Komitee näher mit den Menschen und Lebenskonstellationen beschäftigt hätte, auf denen es herumhackt", sagte die ehemalige Filmstudentin. "Aber das zeigt auch, was in den Köpfen mancher Menschen immer noch vorgeht. Gerade auch darum ist die Ehe für alle ein wichtiger Schritt, um das zu ändern."



Ähnlich wie das Frauenstimmrecht werde sich die Ehe für alle "nicht aufhalten lassen", meinte Bossard, die zusammen mit Weidel zwei Söhne großzieht. "Und wenn wir uns nicht weiterentwickeln würden, dann wären Scheidungen auch nie möglich gewesen."



Wie alle Mütter wünsche sie sich "Identität und Stabilität für meine Kinder", sagte sie im Interview weiter. Das heiße "offen sein, wenn Leute fragen, ehrlich sein mit den Kindern, nicht die Herkunft oder auch die Verhältnisse verleugnen. Die Debatte um die gleichberechtigte Ehe für alle wird hoffentlich hier enden."

Weidel will Ehe für alle wieder abschaffen

Bossards eingetragene Lebenspartnerin Alice Weidel kämpft dagegen in Deutschland gegen die Ehe für alle. 2018 unterschrieb sie als AfD-Fraktionsvorsitzende den "Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Gesetzes zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts", der 2019 im Bundestag von allen anderen Fraktionen abgelehnt wurde (queer.de berichtete).



Wahlwerbung bei der letzten Weidel-Spitzenkandidatur 2017 (Bild: Facebook / AfD)

Auch mit persönlichen Statements machte sie Wahlkampf gegen gleiche Rechte für Lesben und Schwule: "Ehe für alle, während das Land islamisiert wird?", erklärte sie etwa 2017 als AfD-Spitzenkandidatin in einem skurrilen Whataboutism-Post auf Facebook. (mize)