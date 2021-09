Live-Blog zur Wahl: Sind Queers das Zünglein an der Waage?

Von Micha Schulze

Heute, 08:00h, noch kein Kommentar

Diese Bundestagswahl ist so ganz anders als vor vier Jahren. Während 2017 niemand daran zweifelte, dass Angela Merkel erneut Bundeskanzlerin wird, ist das Rennen diesmal völlig offen. Die SPD mit Olaf Scholz und die Union von Armin Laschet liegen in letzten Umfragen dicht beieinander. Noch vor wenigen Monaten lagen sogar die Grünen mit Annalena Baerbock an der Spitze.



Bei dieser Wahl kommt es also wirklich auf jede Stimme an. Queere Menschen könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein, welche Partei die nächste Bundesregierung anführt – obwohl queere Themen im Wahlkampf keine große Rolle gespielt haben. Handlungsbedarf freilich gibt es genug.



Die sogenannte Große Koalition hat – mit Ausnahme des Teilverbots von "Konversionstherapien" und der Rehabilitierung queerer Soldat*innen – in den letzten vier Jahren queerpolitisch nicht viel auf die Reihe gebracht. Die Ersetzung des demütigenden Transsexuellengesetzes, der überfällige Nationale Aktionsplan gegen Queerfeindlichkeit, ein Diskriminierungschutz in Artikel 3 des Grundgesetzes und ein Ende der Diskriminierung von Regenbogenfamilien im Abstammungsrecht scheiterten am Widerstand der Union und am kaum vorhandenen Kampfeswillen der SPD. Eine neue Regierungskoalition muss diese Themen endlich anpacken.



In diesem Live-Blog stellen wir queere Forderungen, Umfragen und Kandidat*innen zur Bundestagswahl vor, sammeln Statements wie Anekdoten und berichten nach 18 Uhr natürlich über Ergebnisse und Reaktionen. Parallel bestimmt Berlin am Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus und Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Auch auf diese Wahlen gehen wir im Live-Blog ein.

Live-Ticker (Reload)

26.09., 08:54h

Vier trans Kandidatinnen für den Bundestag



Tessa Ganserer (Listenplatz 13 Grüne Bayern und Direktkandidatin in Nürnberg) wird mir großer Wahrscheinlchkeit dem neuen Bundestag angehören (Bild: Grüne Bayern)

Im Deutschen Bundestag gab es mit Christian Schenk (erst Bündnis 90/Grüne, dann PDS) bisher nur eine einzige bekannte trans Person, die sich aber erst nach ihrer Amtszeit outete.



"Die Bundestagswahlen 2021 sind in dieser Hinsicht ein historischer Moment", sagt Gabriel_Nox Koenig vom Bundesverband Trans* e.V. Denn mit der grünen Landtagsabgeordneten Tessa Ganserer aus Bayern, ihren Parteikolleginnen Victoria Broßart (ebenfalls Bayern) und Nyke Slawik (NRW) sowie der SPD-Politikerin und stellvertretende SPDqueer-Bundesvorsitzenden Ria Cybill Geyer (Brandenburg) sind zum ersten Mal vier offen lebende trans Frauen auf den Wahllisten vertreten.



Zumindest bei Ganserer und Slawik gilt der Einzug in den Bundestag als wahrscheinlich, aber auch Broßart könnte noch Chancen haben. (mize/dpa)



Nyke Slawik (Listenplatz 11 Grüne NRW und Direktkandidatin im Wahlkreis Leverkusen/Köln IV (Bild: Grüne Jugend)



Victoria Broßart (Listenplatz 24 Grüne Bayern) (Bild: Grüne Bayern)



Ria Cybill Geyer (Listenplatz 18 SPD Brandenburg) (Bild: SPDqueer)

08:31h

Absolute Mehrheit für die Grünen



Auch auf queer.de haben wir die sogenannte Sonntagsfrage gestellt. In unserer laufenden Wochenumfrage gaben (Stand 8.20 Uhr) 41,7 Prozent der Teilnehmenden an, bei der Bundestagswahl Bündnis 90/Die Grünen zu wählen. Da CDU/CSU und AfD jeweils an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, 5,9 Prozent sonstige Parteien und 2,5 Prozent gar nicht wählen, würde dies für eine absolute Mehrheit der Sitze im Bundestag reichen.



Interessant ist ein Vergleich mit unserer Wahlumfrage vor genau vier Jahren, wo die Grünen nur 27,0 Prozent erzielten, die Linke mit 23,7 Prozent aber fast doppelt so viele Stimmen bekam. Natürlich sind unsere Umfragen alles andere als repräsentativ – aber vielleicht kann man hier doch einen Wagenknecht-Effekt ablesen. Zumal sich die Ergebnisse für Union, SPD und FDP in 2017 und 2021 kaum verändert haben.



Wahlumfragen auf queer.de 2017 (l.) und 2021

08:01h

LSVD: Geht wählen!

Die Wahllokale haben geöffnet, und wir beginnen unser Live-Blog mit dem Aufruf des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD), an der Bundestagswahl teilzunehmen. "Die nächste Wahlperiode muss queerpolitisch deutlich besser werden. Dafür könnt ihr mit eurer Stimme sorgen", heißt es in der am Freitag veröffentlichten Erklärung. "Wählt nur die Parteien, die sich konkret und glaubhaft für Akzeptanz und gleiche Rechte von LSBTI einsetzen wollen."



Bereits Ende August hatte der LSVD seine Wahlprüfsteine veröffentlicht, über die wir ausführlich berichtet haben. "Am umfassendsten wollen Bündnis 90/Die Grünen unsere insgesamt 24 Forderungen umsetzen, dicht gefolgt von der Linken und der FDP", fasst der Verband die Ergebnisse zusammen. "Die SPD liegt auf Platz 4, auch weil sie viele Punkte unbeantwortet lässt. Die Union hat in den letzten Jahren fast alle Verbesserungen blockiert und will auch zukünftig in erster Linie am Status quo festhalten. Sie bleibt vage und lässt insgesamt 14 Forderungen unbeantwortet."



Die AfD wiederum stehe für "eine gefährliche Politik, der LSBTI keine Stimme geben sollten", erklärte der LSVD. "Sie will sowohl die Ehe für alle als auch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wieder abschaffen. Ein lesbisches Paar im Restaurant nicht bedienen, einer trans* Frau nach ihrem Coming-out kündigen oder einem schwulen Paar das Doppelbett im Hotel verweigern – all das wäre ohne das AGG wieder erlaubt."