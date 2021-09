Detransitionen oft von sozialem Druck ausgelöst

Von Jeja Klein

Heute, 10:33h,

In kaum einer Debatte über die Rechte von trans Personen dürfen diejenigen fehlen, die eine Transition hinterher angeblich "bereuen" würden. In jüngster Zeit haben transfeindliche Gruppen daraus sogar eine eigene Identitätskategorie namens "detrans" geformt. Dabei gilt: Umso weniger über diese gern beschworene Gruppe von Opfern allzu großer Freiheiten oder einer "Transgender-Ideologie" bekannt ist, desto leichter fällt es den Warner*innen, Gehör zu finden.



Eine Studie im Journal "LGBT Health" hat sich nun der Frage gewidmet, warum Menschen eine begonnene Transition wieder abbrechen und in ihre alte Rolle zurückkehren. Sie zeigt: In den meisten Fällen scheint äußerer Druck der Grund zu sein und nicht das Nachlassen transgeschlechtlicher Identifikation.



Auf Grundlage des United States Transgender Survey von 2015, bei dem Daten von beinahe 28.000 Menschen in den USA eingegangen sind, haben die Forschenden Erfahrungen mit sogenannten Detransitionen gezählt und ins Verhältnis gesetzt. Die Autor*innen beklagten, dass es bislang keine einzige grundlegende Arbeit über das Phänomen abseits einzelner Fallstudien gegeben habe.

Detransition zu 82,5 Prozent aufgrund äußerem Druck

Von den 27.715 Personen, die die Fragebögen ausgefüllt hatten, hatten 61,9 Prozent oder 17.151 Personen jemals in ihrem Leben eine Transition verfolgt. Von diesen hatten wiederum 2.242 Menschen Erfahrungen mit Detransition oder Phasen der Detransition. Das sind, bezogen auf die Zahl der Studienteilnehmer*innen mit Transitionserfahrung, 13,1 Prozent, die einer weit verbreiteten Redewendung zufolge diese Transition zu mindestens einem Zeitpunkt in ihrem Leben "bereut" hatten. Von dieser Gruppe haben wiederum 82,5 Prozent mindestens einen externen Grund angegeben, während nur 15,9 Prozent der Befragten mindestens einen internen Grund für die Detransition nannten.



Mit externen Gründen ist gemeint, wenn eher von außen gestellte Erwartungen, Druck sowie eingetretene oder drohende Konsequenzen der ausschlaggebende Grund für eine Detransition gewesen waren. Als interne Gründe werteten die Forschenden, wenn Zweifel, eine Veränderung in der eigenen Geschlechtsidentität oder andere psychische Gründe zugrunde lagen.



Äußere Gründe konnten Druck von der Familie oder Arbeitgeber*innen, das soziale Stigma oder auch der Verlust der Krankenversicherung sein, durch den die Einnahme von Hormonen gestoppt war. Die Forschenden betonten jedoch, dass interne Gründe ihrerseits Resultate von externen sein könnten. Als Beispiel nannten sie Zweifel an der eigenen Geschlechtsidentität als Resultat dessen, dass jemand konstant misgendert wird oder von Zurückweisung. Solche Konstellationen lassen sich nicht durch Fragebögen aufdecken.



Die Schule gehört zu den kritischen Umfeldern, an denen sich entscheidet, ob Transitionen weiter verfolgt oder abgebrochen werden (Bild: Zackary Drucker / The Gender Spectrum Collection

Die Teilnehmer*innen der Befragung konnten vorgefertigte Gründe für ihre Detransitionen ankreuzen oder sie in einem eigenen Textfeld beschreiben. Externe Beispiele aus diesem Textfeld waren etwa "Ich musste für meine über-80-jährige Mutter sorgen, die an schwerer Demenz litt. Es war einfach zu verwirrend für sie", "Ich bekam große Angst vor der Polizei, nachdem ich von einem Beamten sexuell missbraucht worden war" oder "Ich war damit konfrontiert, dass meine Familie drohte, mich von der Schule zu nehmen". Genannt wurden außerdem weitere Varianten von Stigmatisierung, Gewalt und Angst vor Gewalt, Mangel an Passing etwa selbst nach gesichtsfeminisierenden Operationen oder medizinische Gründe wie Störungen der Blutgerinnung bei Hormongabe. Zwei Beispiele für einen internen Grund waren "Ich dachte, ich könnte falsch liegen oder verwirrt sein" und "Mein Geschlecht fühlt sich kompliziert an und wechselt die ganze Zeit".



Risikofaktoren: Männliches Zuweisungsgeschlecht, Nichtbinarität, Bisexualität



Die Studienautor*innen errechneten auch die Risikofaktoren, die es wahrscheinlicher machten, dass eine Person Erfahrungen mit Detransition gemacht hatte. Dazu gehörte, statistisch betrachtet, ein bei Geburt zugewiesenes männliches Geschlecht. Das deckt sich mit Studienergebnissen, die zeigen, dass diese Personen insgesamt weniger soziale Akzeptanz erleben als solche mit weiblichem Zuweisungsgeschlecht.



Außerdem waren eine nichtbinäre Geschlechtsidentität sowie eine bisexuelle Orientierung große Risikofaktoren. Die Autor*innen der Studie führten das unter anderem auf Erkenntnisse dazu zurück, dass diese Gruppen seltener auf ein ihre geschlechtliche Identität und ihre sexuelle Orientierung akzeptierendes Umfeld und medizinische Dienstleistungen träfen, die eher auf binäre transgeschlechtliche Menschen mit heterosexueller Orientierung ausgerichtet sind.



Waren Menschen beim Versuch, "full time" zu leben, also in allen Lebensbelangen in der neuen Geschlechtsrolle aufzutreten, bereits 18 Jahre alt, stieg die Chance auf Detransitionserfahrungen gegenüber Jüngeren stark an. Bei denen, die sich oberhalb der Marke von 34 Jahren für "full time" entschieden hatten, sank er wieder. Die vulnerablen Jahre scheinen also zwischen diesen beiden Polen zu liegen. Schutzfaktoren waren akademische Bildung ab der Stufe des Bachelorabschlusses sowie ein höheres Haushaltseinkommen. Der größte Schutzfaktor noch oberhalb einer unterstützenden Familie war der Beginn einer Hormontherapie.

Studienergebnisse müssen gedeutet werden

Die Ergebnisse sind allerdings nicht damit gleichzusetzen, dass insgesamt 82,5 Prozent der detransitionierten Menschen in der Bevölkerung dies aufgrund äußeren Drucks getan hätten. Um Studienteilnehmer*innen über Multiplikator*innen der Community rekrutieren zu können, mussten sich alle Befragten nach wie vor beziehungsweise wieder als trans oder mit der Community identifizieren. Wie groß die Gruppe derer ist, die nach einer Detransitionsentscheidung keinerlei transgeschlechtliche Gefühle mehr aufweist, ist mit der Studie also nicht erhoben worden. Vielmehr legt die Arbeit nahe, dass Detransitionen häufig auch unter denjenigen Personen vorkommen, die sich danach wieder als trans identifizieren und dass es generell ein hohes Maß an äußerem Druck, Mangel an medizinischer Versorgung und Gewalt gibt, durch das viele Detransitionsschritte begründet sind.



Anders herum verweisen auch die 15,9 Prozent der Befragten mit Detransitionserfahrungen und angegebenen internen Gründen nicht auf die Gruppe derer, die letztlich aufgehört hätten, trans zu sein. Vielmehr zeigt sich aufgrund des eingeschränkten Studiendesigns, dass Zweifel an der Richtigkeit der eigenen transgeschlechtlichen Gefühle und Phasen von Detransition eben nicht bedeuten, dass Personen am Ende schlicht "detrans" sind. Es gibt, anders ausgedrückt, nicht nur die, die ihre Transition bereuen, sondern auch die, die ihr Bereuen bereuen.



Frühere Studien haben versucht, das Ausmaß von Detransitionen unter der transgeschlechtlichen Bevölkerung anhand von Patient*innen medizinischer Eingriffe zu bestimmen. In der Amsterdam Cohort of Gender Dysphoria Study mit Daten seit 1972 fand man etwa heraus, dass 0,6 Prozent der transgeschlechtlichen Frauen und 0,3 Prozent der Männer ihre operativen Eingriffe bereuten. Aber auch dieses Bereuen war großteils nicht auf ein inneres Bereuen bezüglich der Transgeschlechtlichkeit zurückzuführen, sondern auf die Zurückweisung, die diese Menschen aus ihrem Umfeld aufgrund der Operationen erlebten. Insgesamt besteht unter Praktiker*innen ein breiter Konsens, wonach tatsächlich und nachhaltig bereute Transitionen extrem selten sind.



Die Studie im "LGBT Health"-Journal enthält auch einen wichtigen Behandlungshinweis an Kliniker*innen. Die sollten sich bewusst sein, dass Detransitionen, die sie bei ihren Patient*innen beobachten, statistisch mit starkem äußeren Druck assoziiert sind. Manchmal sei dieser Druck so heftig, dass eine äußere Intervention durch die Behandelnden, wie zum Beispiel die Herbeiführung einer systemischen Familientherapie, angebracht wäre. Der Faktor mangelnder Akzeptanz in der Familie, der Erfahrungen mit Detransitionierungen laut der neuen Studie wahrscheinlicher macht, war bereits in früheren Studien auch als großes Risiko für Suizidalität identifiziert worden.