Bastian Pastewka: "Briskos Figur hat Sichtbarkeit geschaffen"

Minderheiten können sich freuen, wenn die Gesellschaft über sie lacht. Diese Auffassung vertritt Comedian Bastian Pastewka in einem am Donnerstagabend veröffentlichten Interview mit dem "Spiegel" (Bezahlartikel). Der 49-jährige Hetero spielte von 1996 bis 2001 in der Sat.1-Sketchsendung "Die Wochenshow" den tuntigen Moderator Brisko Schneider von "Sex TV", der seine Zuschauer*innen stets mit "Hallo liebe Liebenden" begrüßte.



| Direktlink | Eine Folge von "Sex TV" mit Brisko Schneider

Die Reaktionen aus der Gay-Community seien damals "überschwänglich" gewesen, sagte Pastewka. "Weil Briskos Figur Sichtbarkeit geschaffen hat. Das Lachen über die Gay Community bedeutete, dass sie Teil der Gesellschaft wurde. Humor wirkt integrativ, oft ist er ein Schritt hin zu Akzeptanz."



Die lesbische Comedian Tahnee erklärte in dem Doppelinterview, dass auch sie über die Figur lachen könne. "Brisko ist großartig", meinte die 29-Jährige. Pastewka und Tahnee sind bei der zweiten Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" dabei, die am Freitag beim Streamingdienst Amazon startet.

Heute habe sich die Figur "überholt"

Heute würde er Brisko Schneider allerdings nicht mehr spielen, erklärte Bastian Pastewka gegenüber dem "Spiegel". Die Figur sei "überholt". "Wir haben in den Sketchen das Erotikfernsehen der späten Neunzigerjahre parodiert, doch Sendungen wie 'Wahre Liebe' und 'Peep!' liefen irgendwann aus." Die Figur des Brisko Schneider sei "übrigens nicht explizit homosexuell angelegt" gewesen, meinte der Comedian. "Wir wollten einen Mann zeigen, der gar nicht weiß, welche Orientierung er hat. Das ist vielleicht nicht ganz gelungen."



| Direktlink | Brisko Schneider über "Sex im All"

Im Interview sprach sich Pastewka strikt gegen die teilweise erhobene Forderung aus, dass nur Angehörige einer Minderheit Witze über diese Minderheit machen sollten. "Der Idealfall wäre, dass Menschen auf der Bühne nicht erklären müssten, dass sie LGBTQ sind, sondern dass wir ohne Wissen darum entscheiden, ob wir einen Auftritt lustig finden oder nicht."

Pastewka gegen neue Amazon-Regeln

Auch Film und Fernsehen sollten nicht "immer auf den ersten moralischen Impuls reagieren", meinte Pastewka. "Da gibt es diese neuen Amazon-Regeln. Kurz gesagt steht da drin, dass Michael Douglas nicht mehr Liberace spielen dürfte, weil er selbst nicht homosexuell ist. Das ist das Ende von Schauspielerei."



Tahnee findet die Amazon-Regeln dagegen "zeitgemäß". "Aktuell geht es um Sichtbarkeit von Minderheiten", sagte sie im "Spiegel"-Doppelinterview. "Allerdings ist es nicht so, dass eine Rolle, nur weil die Besetzung authentisch ist, nachher super gespielt sein muss. Es ist schwierig, das auszubalancieren. (mize)