Ex-Pornostar Trent Olsen zu 25 Jahren Haft verurteilt

Trent Olsen in einem PR-Foto eines Porno-Anbieters (Bild: 8TeenBoy)

Der frühere Pornodarsteller Trent Olsen (bürgerlich: Andrew John Jemmett) ist vergangene Woche von einem US-Bundesgericht in Pocatello (Bundesstaat Idaho) zu einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt worden. Der 21-Jährige hatte sich zuvor der Verbreitung von Kinderpornografie schuldig bekannt. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindeststrafe für dieses Verbrechen beträgt 15 Jahre Haft.



Als Gegenleistung für das Schuldeingeständnis hatte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Anklagepunkte gegen Olsen vorgebracht. Richter Barry Lynn Winmill ordnete zudem an, dass Olsen für den Rest seines Lebens unter Aufsicht eines Bewährungshelfers steht und in ein Register für Sexualstraftäter eingetragen wird. Das "National Sex Offender Registry" ist eine Art Online-Pranger auf Lebenszeit, auf dem die Wohn- und Arbeitsadresse sowie Bilder der Verurteilten weltweit von jeder Person eingesehen werden können. Der verurteilte Täter darf außerdem nach seiner Freilassung keinen Kontakt mit Minderjährigen haben.

Vergewaltigung in Uni-Toilette

Laut der Anklageschrift habe Olsen 2019 in einer öffentlichen Toilette der Idaho State University, an der er eingeschrieben war, ein damals acht Jahre altes Kind anal und oral vergewaltigt und dies mit seinem iPhone gefilmt (queer.de berichtete). Bei dem Opfer soll es sich um den jüngeren Bruder des Angeklagten gehandelt haben.



| Direktlink | Kurzer Bericht über die Verurteilung in einer Lokalnachrichtensendung

Das Video sei auf dem Handy des Beschuldigten sichergestellt worden. Olsen habe einwandfrei identifiziert werden können, weil sein Gesicht in einem Spiegel zu sehen gewesen sei. Zudem habe er auf Snapchat ein Video der Vergewaltigung angeboten. Ein unbekannter Nutzer des Instant-Messaging-Dienstes habe zugestimmt, via Paypal 150 Dollar (rund 130 Euro) dafür zu bezahlen.

Damaliger Lebenspartner von Olsen alarmierte die Polizei

Olsen war bereits Anfang Januar 2020 in seiner Wohnung in Las Vegas festgenommen worden. Sein damaliger Freund, der Pornodarsteller Daniel Hausser, hatte eigenen Aussagen zufolge das Video auf Olsens Handy entdeckt und die Polizei alarmiert.



Schwulen Pornofans war Olsen insbesondere als Darsteller für die Label "8teen Boys" und "Helix" ein Begriff, die vor allem jung aussehende Models ab 18 Jahren unter Vertrag nehmen. Seine nach wie vor gegen Bezahlung erhältlichen Filme tragen Namen wie "Frisky Young Fuckers", "College Cuties" oder "Surplus Semen". Außerdem arbeitete er für das Label "Blacks On Boys", das Sex zwischen schwarzen Männern und weißen Twinks zeigt. (cw)