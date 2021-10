Gero Bauer wird neuer Chef der Hirschfeld-Stiftung

Heute, 15:45h,

Das Kuratorium der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld hat am 30. September Dr. Gero Bauer zum neuen geschäftsführenden Vorstand der Stiftung gewählt und gleichzeitig den bisherigen Vorstand Jörg Litwinschuh-Barthel nach zehnjähriger Amtszeit verabschiedet. Das teilte das Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz am Montag in einer Pressemitteilung mit. Unter mehreren Bewerber*innen, die es in die Endrunde schafften, sei Bauer bereits im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt worden.



Gero Bauer ist seit 2017 Geschäftsführer des Zentrums für Gender- und Diversitätsforschung an der Universität Tübingen. Derzeit hat er einen Lehr- und Forschungsauftrag im Bereich Queer Theory und englische Literaturwissenschaft an der Universität von Maryland in den USA. Er wird das Amt des Vorstands der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld in den ersten Monaten des Jahres 2022 antreten.

Ministerin setzte Neuausschreibung durch

Der Chefposten war im Mai auf Initiative von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) zum ersten Mal öffentlich ausgeschrieben worden. Nach zehn Jahren sei es Zeit für einen "offenen Wettbewerb", begründete das Ministerium die Ausschreibung damals gegenüber queer.de.



Der erfolgreiche Gründungsvorstand Jörg Litwinschuh-Barthel, der in Community, Politik, Wirtschaft und Verwaltung hohes Ansehen genießt, war 2011 nach einem internen Auswahlverfahren von der damaligen Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) berufen worden, 2016 wurde er vom Kuratorium einstimmig für eine zweite Amtszeit bestellt. Nach der öffentlichen Ausschreibung, die ihn selbst und viele LGBTI-Initiativen überraschte, entschied er sich gegen eine Bewerbung für seinen bisherigen Job (queer.de berichtete).

Warme Worte vom Ministerium

Litwinschuh-Barthel habe "in den vergangenen zehn Jahren die Stiftung aufgebaut und gemeinsam mit einem wachsenden Team zu einer anerkannten und von der Öffentlichkeit sehr geschätzten Expertin für LSBTTIQ-Themen gemacht", lobte das BMJV in der Pressemitteilung. Als stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende dankte Ministerialdirektorin Ruth Schröder dem bisherigen Vorstand im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 30. September für seinen Einsatz: "Lieber Herr Litwinschuh-Barthel, Sie haben sich mit Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen als großer Gewinn für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erwiesen. Mit großer Leidenschaft und Freude waren Sie als Kommunikator und Repräsentant der Stiftung tätig. Dafür möchte ich Ihnen im Namen des ganzen Kuratoriums sehr herzlich danken."



Die Neuausschreibung des BMH-Vorstandsposten hatte in der Community teils heftige Kritik ausgelöst. "Mit diesem Schritt wurde der Ruf eines langjährigen und verdienten Streiters für die Belange von LSBTIQ* in Deutschland massiv beschädigt und dabei auch ausdrücklich gegen den Rat und die Wünsche aus der LSBTIQ*-Community gehandelt", kritisierte etwa die SPDqueer.



Unterstützung erhielt die Justizministerin dagegen von den Grünen. Nun werde "auch Frauen und diversen Personen die Möglichkeit gegeben, sich für das Amt zu bewerben", meinte der Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann. (mize)