München: LeZ sucht Sozialpädagogin*

Das lesbisch-queere Zentrum LeZ gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine



Sozialpädagogin* (BA/MA oder Dipl. FH)

in Teilzeit (zwischen 24 und 28 Wochenstunden).



Das lesbisch-queere Zentrum ist Beratungs,- Begegnungs- und Veranstaltungsort und beinhaltet einen offenen Café- und Barbetrieb, Angebote der Freizeitgestaltung, angeleitete und selbstorganisierte Gruppenangebote, Schulungen und Kurse, Veranstaltungen sowie niedrigschwellige Beratung während der Öffnungszeiten und Raum für neue Ideen und Projekte für LBT*I*Q*. Das lesbisch-queere Zentrum hat seine Arbeit zum Teil schon aufgenommen, ist aber noch nicht eröffnet.



Arbeitsschwerpunkte

• Fortlaufende Konzeptentwicklung gemäß des Stadtratsbeschlusses von Oktober 2018

• Umsetzung des Partizipationsschwerpunkts

• Veranstaltungsorganisation und die Koordination unterschiedlicher Interessen und Angeboten

• Neue Angebote (Gruppen, Veranstaltungen, Projekte) entwickeln und realisieren

• Vernetzung sowohl im Sozialraum als auch in der LGBT*I*Q* Community

• Einbindung von bestehenden Gruppen und Organisationen

• Gewinnung und Anleitung von Ehrenamtlichen und Minijobler*innen

• Niedrigschwellige psychosoziale Beratung (Clearing und Weitervermittlung)

• Verwaltungsaufgaben, Berichterstattung, Statistik



Wir wünschen uns

• LBT*I*Q* Zugehörigkeit oder ausführliche Lebensweltkenntnisse und fundiertes Fachwissen zu gleichgeschlechtlichen Lebensweisen

• Kommunikations-, Organisations- und Teamfähigkeit

• Erfahrung und Kompetenz in psychosozialer Beratung und Gruppenarbeit

• Bereitschaft zur Reflexion und Mitarbeit in einem hierarchiefreien Team

• Bereitschaft diskriminierungssensible Öffnung mitzugestalten und eigene interkulturelle sowie intersektionale Kompetenzen zu entwickeln und zu reflektieren

• Bereitschaft zur Arbeit an Abenden/Wochenenden



Wir bieten

• eine vielseitige, verantwortungsvolle Tätigkeit

• die Möglichkeit zur fachlichen Weiterentwicklung durch Supervision, Fortbildung und kollegialen Austausch

• Bezahlung in Anlehnung an TVöD mit den üblichen Sozialleistungen



Die Zielgruppe erfordert die Besetzung der Stelle mit einer weiblichen* Fachkraft. Wir begrüßen Bewerbungen von lesbisch-queeren Frauen* unabhängig von deren Herkunft, Hautfarbe, Be_hinderung, Religion oder Weltanschauung. Besonders lesbisch-queere Frauen* mit eigenen Erfahrungen von Flucht und Migration bitten wir ausdrücklich, sich zu bewerben.



Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte bis 24.10.21 an:

LeZ – lesbisch-queeres Zentrum

gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Müllerstr. 26

80469 München

Oder per Mail an



Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen unter 089 – 46 22 46 08 gerne zur Verfügung.