Ein Schwarzes Leben in Deutschland

Von Phil Hollister

Heute, 08:07h, noch kein Kommentar

Im Sommer hatte ich den spannenden Auftrag von lesbischen Freundinnen erhalten, eine Buchpremiere zu dokumentieren. Am 8. August feierten ca. 150 Personen in Berlin die Veröffentlichung von "May Ayim. Radikale Dichterin, sanfte Rebellin".



May Ayim, ghanaisch-deutsche Dichterin, Wissenschaftlerin und politische Aktivistin, war eine der Vorreiterinnen der Schwarzen Bewegung in Deutschland.



Das Buch erschien zum 25. Todestag von May Ayim, die 1996 aus dem Leben ging. Familienmitglieder aus Ghana, den USA und Deutschland sowie Freund*innen, Kolleg*innen und Mitstreiter*innen schildern persönliche Begegnungen. Darüber hinaus enthält der Band bislang unveröffentlichte Gedichte, Vorträge und Aufsätze von May Ayim mit mehr als 50 Farbfotos. Er zeichnet ein detailliertes Bild des facettenreichen Lebens der Autorin und bezeugt die Vielfältigkeit ihres Schaffens und Wirkens.



Mays Bruder Eric schickte zu Buchpremiere eine Videobotschaft aus den USA, ihre Schwester Jasmin war persönlich anwesend, ebenso viele enge Freund*innen und Mitstreiter*innen. Eine bewegende Veranstaltung, die mit einem Song von John Lwanga alias Johnny Strange und einem tanzenden Publikum endete.



"May Ayim. Radikale Dichterin, sanfte Rebellin" ist im Unrast Verlag als Taschenbuch erschienen (ISBN 978-3-89771-094-8) und zum Preis von 19,80 Euro u.a. bei amazon.de erhältlich.