Erste bisexuelle US-Senatorin wird zur meistgehassten Politikerin

Kyrsten Sinema schrieb 2018 Geschichte, als sie als erste Person in den US-Senat gewählt wurde, die offen über ihre Bisexualität spricht (queer.de berichtete). Die Demokratin aus Arizona ist inzwischen in aller Munde: Wegen ihrer Kritik an der demokratischen Parteilinie ist sie zur meistgehassten Politikerin unter Anhänger*innen der Biden-Partei geworden.



Grund ist Sinemas Blockade von billionenschweren Sozial- und Infrastrukturgesetzen. Dabei kommt es auf die Stimme der 45-Jährigen an: Da im Senat derzeit ein Patt zwischen republikanischer und demokratischer Fraktion herrscht und die Republikaner auf Fundamentalopposition setzen, ist Präsident Joe Biden auf alle 50 Senator*innen seiner Partei angewiesen.



Ihre Weigerung führte in der aggressiven politischen Atmosphäre der USA zu heftigen persönlichen Attacken. So wurde sie am Wochenende von Demonstrierenden in der Toilette der staatlichen Universität in Phoenix, in der sie bis heute als Dozentin arbeitet, verbal attackiert. Wütende Aktivist*innen skandierten, die Senatorin lasse ihre Unterstützer*innen im Stich, weil sie ein weniger ambitioniertes Sozialprogramm als der Rest der demokratischen Fraktion umsetzen wolle. Die Aktion begründeten die Aktivist*innen damit, dass Sinema keine Sprechstunden für ihre Wählerschaft anbiete und auch sonst nicht erreichbar sei. Später wurde ein Video der Aktion veröffentlicht.



We wouldn't have to resort to confronting @senatorsinema around Phx if she took meetings with the communities that elected her. She's been completely inaccessible. We're sick of the political games, stop playing with our lives.

Build back better, back the bill!" pic.twitter.com/3OA5t6e6Fl LUCHA Arizona (@LUCHA_AZ) October 3, 2021 Twitter / LUCHA_AZ

|

Bei ihrem Rückflug nach Washington am Montag musste sich Sinema erneut Kritik anhören: Dieses Mal ging eine Frau auf die Senatorin zu, die eine Reform der Einwanderungspolitik fordert. Aus einem von einer Bürgerrechtsorganisation veröffentlichten Video geht hervor, dass die Politikerin nur kurz auf die Aktivistin reagierte und sie dann ignorierte. Die Aktivistin erklärte unter anderem, sie habe Sinema 2018 in ihrem Wahlkampf als Freiwillige unterstützt.



Message from Karina – I am a DACA recipient from Arizona who volunteered to help elect Sen. Sinema. I asked her to follow through on her promises to immigrants in Arizona and support citizenship through reconciliation. pic.twitter.com/iw4nsrI2v7 ADAC (@TheADAC) October 4, 2021 Twitter / TheADAC

|

Eigentlich startete Sinema ihre politische Karriere am linken politischen Rand: Bis 2004 war die Sozialarbeiterin und spätere Rechtsanwältin Mitglied der Grünen, die in den USA politisch so gut wie keine parlamentarische Rolle spielen. Sie unterstützte etwa 2000 aktiv den Präsidentschaftswahlkampf des grünen Kandidaten Ralph Nader, der 2,7 Prozent der Stimmen erhielt – Demokraten beschuldigen Nader bis heute, dem eigenen Kandidaten Al Gore Stimmen geklaut und damit zum knappen Wahlsieg von George W. Bush beigetragen zu haben.

Seit 2004 Mitglied der Demokraten

2004 trat Sinema zur Demokratischen Partei über und engagierte sich unter anderem für die Ehe für alle und gegen die Todesstrafe. Sie legte eine Bilderbuch-Karriere als Abgeordnete hin: Ende 2004 wurde sie ins Repräsentantenhaus von Arizona gewählt, 2010 in den Senat von Arizona, 2012 ins US-Repräsentantenhaus und 2018 in den US-Senat.



Being gay, lesbian, bisexual, or transgender should never prevent someone from achieving the American dream. Thats why we introduced the Equality Act to ensure that no Americans face discrimination in housing, education, or employment because of who they are or who they love. pic.twitter.com/nDi9klRo5r Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) April 10, 2021

| Twitter / kyrstensinema | Kyrsten Sinema engagierte sich über Jahre für LGBTI-Rechte

In Washington bewegte sie sich immer weiter nach rechts, was ihr im Senatswahlkampf am strukturkonservativen Staat Arizona zur Hilfe kam. Im US-Repräsentantenhaus fiel sie etwa durch eines der konservativsten Abstimmungsverhalten in der Demokratischen Fraktion auf. 2020 war sie laut Govtrack im US-Senat die konservativste Demokratin.



Zuletzt warfen ihr viele Gegner*innen auch Hörigkeit gegenüber Parteispender*innen vor. So erhielt sie kürzlich etwa 750.000 Dollar (650.000 Euro) von der pharmazeutischen Industrie. Nach der Spende erklärte sie, sie spreche sich gegen eine Initiative ihrer Fraktion aus, die zum Ziel hatte, die in den USA extrem hohen Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu senken.



Sinema selbst inszeniert sich dagegen als unabhängige Politikerin, die nicht blind den Vorgaben der eigenen Partei oder Fraktion folgt. Ihre persönliche Inszenierung beinhaltet auch außergewöhnliche sportliche Leistungen: So hatte sie 2013 den Ironman-Triathlon absolviert und machte seither bei zahlreichen Marathon-Läufen mit. Sie hält bis heute den Rekord der Frauen im US-Kongress in der Disziplin des Drei-Meilen-Laufs. Zudem gilt sie derzeit als einziges nichtgläubiges Mitglied des Senats, was in den USA als fast noch exotischer angesehen wird als ihre Bisexualität.



Da sich Sinema erst Ende 2024 der Wiederwahl stellen muss, wird sie die amerikanische Bundespolitik mindestens noch weitere drei Jahre entscheidend mitbestimmen.