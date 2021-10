52 Staaten setzen sich für inter Menschen ein

Der Menschenrechtsrat, ein Nebenorgan der UN-Generalversammlung, setzt sich seit 2006 für die Wahrung von Grundrechten in aller Welt ein (Bild: UNHRC)

52 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen haben am Montag den UN-Menschenrechtsrat in Genf aufgefordert, den Schutz von inter Menschen zu verbessern. Es sei "notwendig, konkrete Maßnahmen einzuleiten, um schädliche Praktiken, Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsmerkmalen zu bekämpfen", heißt es in einem von Österreich eingebrachten Papier, das unter anderem auch von Deutschland unterzeichnet wurde. Bei 33 der 52 Unterzeichnerstaaten handelt es sich um europäische Länder (siehe Liste unten). Die diktatorisch regierten Großmächte China und Russland unterzeichneten die gemeinsame Erklärung nicht.



"Intersex Personen erfahren noch immer Diskriminierungen in vielen Bereichen des Lebens", heißt es in dem Papier. Insbesondere gehe es um die Bereiche Bildung, Gesundheitsversorgung, Beschäftigung, Sozialversicherung, Sport, Behandlung in Haftanstalten und Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.

"Ein Meilenstein für inter Menschen"

"Diese Worte sind ein weiterer Meilenstein für die Menschenrechtsbewegung von inter Personen", erklärte die queere Menschenrechtsorganisation ILGA gemeinsam mit acht weiteren LGBTI-Organisationen. "Jahrelang hat die Zivilgesellschaft daran gearbeitet, dass Staaten endlich den Stimmen von Menschen mit diversen Geschlechts-Charakteristika zuhören und die historischen Ungerechtigkeiten anerkennen, der diese Menschen bis heute tagtäglich ausgesetzt sind."



Als intergeschlechtliche beziehungsweise intersexuelle Menschen werden Personen bezeichnet, deren körperliche Geschlechtsmerkmale sich nicht als nur männlich oder nur weiblich einordnen lassen. Ihre Rechte wurden von der Politik weltweit lange ignoriert.



Teilweise mussten Gerichte die Politik zum Schutz zwingen: In Deutschland ordnete etwa 2017 das Bundesverfassungsgericht an, dass intergeschlechtlichen Menschen laut dem Grundgesetz eine dritte Geschlechtsoption im Personenstandswesen zusteht (queer.de berichtete). Seit Anfang 2019 gibt es daher den Geschlechtseintrag "divers" und die Möglichkeit einer Freilassung des Eintrags (queer.de berichtete). Im Frühjahr diesen Jahres beschloss der Bundestag außerdem ein Verbot von Geschlechts-OPs bei Kindern (queer.de berichtete). (dk)

Diese Länder unterstützten die Erklärung vor dem UN-Menschenrechtsrat



Albanien

Argentinien

Australien

Belgien

Bosnien-Herzegowina

Brasilien

Chile

Costa Rica

Dänemark

Deutschland

Ecuador

Estland

Fidschi-Inseln

Finnland

Frankreich

Griechenland

Großbritannien und Nordirland

Indien

Irland

Island

Israel

Italien

Kolumbien

Kroatien

Lettland

Litauen

Luxemburg

Malta

Marshall-Inseln

Mexiko

Montenegro

Namibia

Niederlande

Neuseeland

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich

Pakistan

Panama

Portugal

Rumänien

San Marino

Schweden

Slowakei

Slowenien

Spanien

Südafrika

Tschechien

Ukraine

Uruguay

USA

Zypern