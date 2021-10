"Prince Charming" erhält vierte Staffel

In Kürze werden die Zuschauer*innen erfahren, ob Prinz Kim das große Liebesglück in der Show findet oder doch weitersuchen muss (Bild: TVNOW)

"Die dritte Staffel 'Prince Charming' mit Kim Tränka ist die bis dato erfolgreichste auf TVNOW!", verkündete die Mediengruppe RTL am Dienstag. Demnach stiegen die Zahl der Premiumnutzer*innen bei TVNOW um 30 Prozent im Vergleich zur zweiten Staffel. Aufgrund der "starken Abrufzahlen" werde daher eine neue Staffel in Auftrag gegeben – und bereits jetzt gehe die Suche nach neuen Kandidaten los: "Ab sofort können sich interessierte Singles, die ihren Traumprinzen kennenlernen wollen, für die vierte Staffel der Sendung bewerben. Alle Informationen rund um die Bewerbung sind unter tvnow.de/casting abrufbar." Die neue Staffel wird dann voraussichtlich nächstes Jahr beim RTL-Streamingportal zu sehen sein, das kommenden Monat von TVNOW in RTL+ umgetauft wird.



Neuer Markenauftritt und noch mehr Vielfalt: Am 4. November wird @TVNOW zu RTL+. Direkt zum Start baut RTL+ die Programmvielfalt dabei deutlich aus: mit hochkarätigen und aufwendigen Fiction-Produktionen in herausragender Besetzung.



Ab 4. November hat die Heimat von "Prince Charming" einen neuen Namen und ein neues Logo

Derzeit läuft die dritte Staffel mit Prinz Kim bei TVNOW. Am Dienstag wurde die achte Folge und damit das Halbfinale der Show online gestellt. In der neuen Episode wird es nochmal ernst: Kims Eltern lernen die letzten drei verbliebenen Kandidaten kennen.

RTL stellt zwei Folgen kostenlos zur Verfügung

Um neue Abonennt*innen für den sendereigenen Streamingdienst zu gewinnen, gewährt RTL ab sofort auch einen kostenlosen Einblick in Staffel drei: Von Dienstag an sind eine Woche die ersten beiden Episoden sieben Tage lang im Free-Bereich verfügbar.



Kommende Woche (12. Oktober) steht dann das Finale von "Prince Charming" an und die Zuschauer*innen erfahren, wer die letzte Krawatte behalten darf. In der Wiedersehens-Show (ab 19. Oktober), erneut moderiert von Lola Weippert, wird schließlich die alles entscheidende Frage geklärt: Ist das Gewinner-Paar noch immer zusammen?



Ein Abonnement von TVNOW alias RTL+ kostet 4,99 Euro (Premium) bzw. 7,99 Euro (Premium Duo) pro Monat. (pm/dk)