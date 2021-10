Erster offen schwuler NFL-Profi Carl Nassib ist vergeben

Carl Nassib schrieb mit seinem Coming-out im Juni NFL-Geschichte (Bild: Instagram / carlnassib

American-Football-Spieler Carl Nassib vom NFL-Team Las Vegas Raiders hat in einem Video-Podcast nebenbei verkündet, dass er einen Freund hat. Im Podcast "Comeback Stories" erzählte er seinem Mannschaftskameraden Darren Waller, dass er vor seinem Coming-out darunter gelitten habe, dass er nicht "die Nummer-eins-Priorität von jemandem" sein konnte. "Ich dachte mir echt, ich will das, verdammt noch mal", erklärte der 28-Jährige. "Aber ich hab das jetzt, es ist also gut ausgegangen." Auf Nachfrage des Comoderators Donny Starkins nach mehr Informationen sagte Nassib nur: "Oh, ich habe einen tollen Typen kennengelernt. Er ist der Beste!"



Nassib hatte sich im Pride-Monat Juni als erster aktiver Profi in der Geschichte der National Football League (NFL) als schwul geoutet. Damals sagte der auf der Position des Defensive Ends spielende Sportler in einem auf Instagram veröffentlichten Video: "Ich wollte nur einen kurzen Moment nutzen und sagen, dass ich schwul bin. Ich wollte das schon seit einiger Zeit tun und fühle mich endlich wohl damit, es loszuwerden" (queer.de berichtete).

Nach seiner Boyfriend-Ansage waren sich Fans des Spielers sofort sicher, dass es sich bei dem Freund um den Mediziner Erik Gudzinas handelt. Gudzinas teilt seit längerem Bilder, in dem er sich gemeinsam und glücklich mit dem prominenten Sportler zeigt, etwa auf einer Wanderung. Nassib veröffentlichte Gudzinas' Einträge in einer "Instagram Story".



In dem neuen Interview sprach Nassib auch erstmals seit seinem Coming-out über sein Leben als erster geouteter NFL-Profi. Er erklärte, es sei teilweise nicht einfach für ihn gewesen: "Ihr werdet wahrscheinlich als Antwort erwarten: 'Mir ist ein Stern vom Herzen gefallen.' Aber es war schon etwas stressiger", so Nassib. Als einzig offen schwuler Spieler stehe er schließlich oft im Fokus. "Welcher andere verdammte Schwule muss schon ein Coming-out vor seiner gesamten verdammten Firma machen?"



Er nannte auch den Grund, warum er sich geoutet habe: Er habe als Schwuler sichtbar in einer "sehr populären Branche" sein wollen, um so anderen ein Vorbild zu sein. "Das war nicht einfach. Persönlich für mein Leben wollte ich es nicht tun. Aber ich habe es als meine Pflicht gegenüber meiner Community angesehen – gegenüber all den Kids, die mit ihrer Sexualität kämpfen. Wenn ich nur ein paar von ihnen helfen kann, kann ich nachts besser schlafen", so Nassib. (cw)