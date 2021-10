15-Jährige nach CSD vermisst

Celine-Sophie H. wird vermisst (Bild: Polizei Bochum)

In Nordrhein-Westfalen sucht die Polizei nach einer vermissten Jugendlichen. Die 15-jährige Celine-Sophie H. aus Herne wurde am 3. Oktober zum letzten Mal beim Christopher Street Day in Bielefeld gesehen.

Celine-Sophie ist laut Polizeimeldung vom Donnerstag etwa 158 cm groß und hat eine kräftige Statur. Sie trägt dunkelblonde Haare, die seitlich anrasiert sind. Bekleidet war die Jugendliche zuletzt mit einem roten Kapuzenpullover und auffälligen Ohrringen, die aus Dosenverschlüssen und Büroklammern gefertigt wurden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der 15-Jährigen nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer (0234) 909-4105 (außerhalb der Bürozeiten: -4441) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw/pm)