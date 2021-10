Was hat ein erotischer Venedig-Kalender noch mit Aids zu tun?

Von Erwin In het Panhuis

Nach einem Kalender von 2021 ist nun der Nachfolge-Kalender für 2022 von und mit Tobias Reichelt erschienen – diesmal mit der faszinierenden Lagunenstadt Venedig als Fotokulisse. Aber kann ein erotischer Wandkalender auch eine politische Botschaft haben und wenn ja, welche? Diese und weitere Fragen haben wir Tobias Reichelt gestellt.



Wie kam es zu der Idee mit dem Kalender?



Seit Corona konnten viele Veranstaltungen nicht mehr stattfinden, und auch der Aidshilfe ging es finanziell schlecht. Außerdem müssen wir seit Corona alle eine Maske tragen. Bei einem positHIVen Comedy-Auftritt während der Kabarettakademie 2020 auf Burg Fürsteneck entstand erstmals die Idee eines Kalenders mit erotischen Corona-Maskenmotiven, die für 2021 umgesetzt wurde. Weil dieser Kalender gut ankam, stellte sich automatisch die Frage nach einem weiteren Kalender. In dem zweiten Kalender von 2022 geht es jetzt nicht mehr um Corona-Masken, sondern um Karnevalsmasken, die nun ein sichtbarer Ausdruck davon sind, Corona hinter sich zu lassen. Das subversive Spiel mit der Bedeutung von "Maske" ist jedoch geblieben.

Was gehört für dich zum subversiven Spiel mit Masken?



Ich bin Theaterschauspieler und -pädagoge. Ich stelle Masken nicht nur selber her, sondern finde sie – als Instrument in der Theaterarbeit und auch in ihrer übertragenen Bedeutung – faszinierend. Auf der einen Seite tragen viele Schwule und HIV-Positive im Alltag eine Maske, das heißt dass sie leider davon ausgehen, sich nicht so geben zu können, wie sie sind – nämlich ohne Maske. Auf der anderen Seite kann ich auch dem Oscar Wilde zugeschriebenen Bonmot "Gebt einem Menschen eine Maske und er zeigt dir sein wahres Gesicht" aufgrund meiner Theaterarbeit vollkommen zustimmen: Masken können nicht nur die eigene Persönlichkeit verschleiern, sondern diese auch regelrecht freilegen. In der Theaterarbeit ist die Arbeit mit Masken ein elementares Element.



Was ist deine Botschaft bei deinem künstlerischen Spiel mit der Maske?



Zunächst einmal: Es gibt Menschen, die man in Bezug auf HIV und Aids durch klassische Aufklärungsarbeit in Textform nicht erreicht. Ich erinnere daran, dass schon in den Achtzigerjahren Ralf König für die Aidshilfe Comics gezeichnet hat, die in unterhaltsamer Form einen Zugang zum Thema HIV über die Mittel der Kunst ermöglichen. Auch ich wollte all dem Destruktiven, das vom Virus kommt, die konstruktive Kraft der Kunst entgegensetzen.



Mit meinem Kalender trete ich – auch ganz persönlich als offen HIV-positiver schwuler Mann – für den Wunsch vieler anderer ein, sich ganz selbstverständlich zu zeigen, wie man eben ist. Ich bin Jahrgang 1969 und "top in shape". Ich wurde 2019 positiv getestet, vertrage die tägliche Tablette gut und habe keinerlei Nebenwirkungen. Gesundheitlich geht es mir gut. Weil ich offen mit meiner HIV-Infektion umgehe, kann der Kalender vielleicht mit dazu beitragen, dass eine HIV-Infektion nicht automatisch mit Krankheit gleichgesetzt wird.



Gibt es noch andere Bereiche, in denen du dich bei der Diskussion um HIV einbringst?



Es gab schon diverse Theater- und Videoprojekte, in denen ich versucht habe, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Ein Beispiel: Ich war neulich einer von mehreren Interviewpartner*Innen im WDR-1-Live-Podcast "Dumm gefragt", wo auch HIV als Thema aufgegriffen wurde. Die Sendung "HIV-positiv, das heißt: Ihr habt AIDS" war so, wie ich es mir für diese junge Zielgruppe gewünscht habe, nämlich gleichermaßen informativ und unterhaltsam. Natürlich ist Aids ein nicht immer leichtes Thema, aber hier wurde es für die junge Zielgruppe leicht und verständlich aufbereitet. Damit hat der WDR bei diesem Podcast ein ähnliches Konzept, wie ich es auch mit meinem Kalender versucht habe umzusetzen.



Gibt es schon Pläne für weitere Benefiz-Kalender?



Es gibt unterschiedliche Ideen, wie man sich eine Weiterentwicklung eines erotischen Benefiz-Kalenders für die Aids-Hilfe in den nächsten Jahren vorstellen kann. So könnte man mehrere schwule Models ablichten und darauf hinweisen, dass nur ein Teil dieser Männer HIV-positiv ist. Auch in dieser Form könnte man die Gleichsetzung von HIV mit Krankheit und die Annahme, dass man eine Infektion äußerlich erkennen könne, verhindern. Man könnte auch homo- und heterosexuelle Männer-Models ablichten und darauf hinweisen, dass nur einige von ihnen schwul und nur einige von ihnen HIV-positiv sind. Auch solche Kalender wären gewissermaßen eine Aufklärung durch die Hintertür.