Brandanschlag auf queeres Szenelokal in Duisburg

Die Regenbogenfahne vor dem "Harlekin" wurde bei der Attacke zerstört (Bild: Oliver Braam / Harlekin)

In Duisburg haben Unbekannte am frühen Samstagmorgen die Regenbogenfahne des queeren Szene-Lokals "Harlekin" in Brand gesetzt. Die Flagge wurde dabei zerstört, zu weiteren materiellen Schäden kam es nicht. "Das Fatale ist, dass man einen Brand des Hauses in Kauf genommen hätte", zeigte sich Besitzer Oliver Braam in einem Facebook-Post entsetzt.



In den frühen Morgenstunden wurde unsere Regenbogen Fahne in Brand gesetzt. Das fatale daran ist, man hätte einen Brand des Hauses in kauf genommen! Anzeige wurde erstattet! Posted by Oliver Braam on Saturday, October 9, 2021

Die Tat muss sich nach Angaben seines Mannes Robert Bovensiepen zwischen 3.00 und 9.30 Uhr ereignet haben. "So ein Hass erzeugt bei uns Wut", erklärte Bovensiepen gegenüber der "WAZ". "Die Flagge hängt über der Tür, da kommt man nur mit einer Räuberleiter dran." Die beiden Wirte der Kneipe in der Realschulstraße 16 – eines der letzten verbliebenen Szenelokale in Duisburg – erstatteten Anzeige, wie die Polizei bestätigte.

Solidarität von der SPDqueer

Der Brandanschlag zeige, "dass auch in einer weltoffenen Stadt wie Duisburg noch Hass, Ausgrenzung und Gewalt gegen LSBTIQ* nicht verschwunden sind", erklärte die SPDqueer Duisburg in einer Pressemitteilung. "Unsere Solidarität gilt den Betreibern des Harlekins als auch ihren Gästen!", sagte der Vorsitzende Sascha Roncevic.



"Auch wenn beim Brandanschlag glücklicherweise nur ein geringer Sachschaden entstanden ist, so verurteilen wir die Tat aufs Schärfste", so Roncevic weiter. "Denn, wer die Symbole für Vielfalt, Respekt und Akzeptanz anzündet, der fördert nicht nur Hass und Ausgrenzung, sondern schreckt auch oft nicht vor weitergehenden Taten zurück."

Nicht der erste queerfeindliche Vorfall

Robert Bovensiepen und Oliver Braam führen das "Harlekin" seit 2015. Für die beiden Wirte ist es nicht der erste queerfeindliche Vorfall. "Unser Haus wurde schon einmal mit Farbe beschmiert, mit Eiern beworfen oder Jugendliche reißen die Tür auf und beschimpfen Schwule, dass wir verschwinden sollen", erklärte Bovensiepen gegenüber der "WAZ". (cw)