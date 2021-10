Harry Macqueen will "die Normalität normalisieren"

Von Dieter Oßwald

Harry Macqueen wurde 1984 in London geboren und studierte dort Schauspiel. Nach seinem Debüt in "Ich & Orson Welles" von Richard Linklater inszenierte er nach eigenem Drehbuch "Hinterland" für eine Mini-Budget von 10.000 Pfund.



Für seinen Zweitling "Supernova", der am 14. Oktober in die deutschen Kinos kommt, konnte Macqueen Oscar-Preisträger Colin Firth und Stanley Tucci verpflichten. Beide spielen ein langjähriges schwules Liebespaar, das sich auf eine letzte Reise durch England begibt, bevor die Demenz im Endstadium alle Würde vernichtet.



Mit dem Regisseur unterhielt sich unser Mitarbeiter Dieter Oßwald.

Wie teuer sind die Musikrechte für "Heroes" von David Bowie?



Ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht genau. Ich erinnere mich daran, dass die Rechte nicht so teuer waren, wie man glauben mag. Die Verwalter des Bowie-Erbes achten sehr genau darauf, wer die Musik verwenden darf. Zum Glück hat ihnen unser Projekt gefallen, und wir bekamen "Heroes".



Sie haben ein gutes Händchen für Finanzen, Ihren ersten Film "Hinterland" haben Sie für das Mini-Budget von 10.000 Pfund gedreht…



Stimmt, das war allerdings ein sehr kleines Projekt. Insgesamt waren wir nur sechs Leute, die "Hinterland" gemacht haben. Ich konnte dabei sehr wertvolle Erfahrungen sammeln, ohne die "Supernova" sicher nicht möglich gewesen wäre.



Wie bekommt man Oscar-Preisträger Colin Firth und Stanley Tucci für die Hauptrollen, wenn man bislang erst einen einzigen Film gedreht hat?



Man ruft einfach an. (lacht) Zuerst schickten wir Stanley das Drehbuch und er war sehr begeistert. Darauf schaute er sich "Hinterland" an und wir trafen uns. Dabei haben wir uns sehr schnell sehr gut verstanden. Colin hat das Skript ebenfalls sehr gut gefallen, beide haben sich regelrecht in diese Figuren verliebt. Wer welche Rolle spielt, haben wir erst später geklärt.



Poster zum Film: "Supernova" startet am 14. Oktober 2021 bundesweit in den Kinos

Ihr Liebespaar ist schwul, aber das spielt nirgendwo eine Rolle. Ist queer das neue normal?



Ich möchte Dinge gerne vorwegnehmen, darin besteht für mich die Aufgabe von Kunst. Warum soll man die sexuelle Orientierung nicht als völlig normale Sache darstellen? Die Normalität normalisieren! Schließlich erzählen wir eine ganz universelle Geschichte über die Liebe und den Verlust im Leben.



Was halten Sie von der Forderung, wonach queere Figuren nur von queeren Schauspieler*innen verkörpert werden sollten?



Für mich ist das eine sehr wichtige Debatte, beide Seiten haben durchaus gute Argumente. Wer Filme macht, möchte die besten Schauspieler*innen für seine Geschichte. Die Qualitäten von Stanley und Colin sind mir wichtiger als ihre sexuelle Orientierung.



Dank Ihres famosen Kameramanns Dick Pope zeigen Sie die Natur in unglaublicher Schönheit. Gleichzeitig präsentiert sich eine hässliche Fratze in Form einer grausamen Krankheit. Welche Rolle spielt dieser harte Kontrast?



Ich wollte die unglaubliche Schönheit unserer Welt zeigen und gleichzeitig deren enorme Brutalität. Dieses große Spannungsfeld gibt den Rahmen für meine kleine Geschichte ab – dieses Konzept hatte ich bereits bei "Hinterland" angewendet.



Sam und Tusker reisen mit dem Wohnmobil durch Großbritannien (Bild: Weltkino Filmverleih)

Hoffen Sie, dass "Supernova" die Diskussion über Sterbehilfe und das Recht auf einen würdigen Tod neu anfacht?



Ich hoffe sehr, dass die Zuschauer*innen zum Nachdenken über dieses Thema angeregt werden. Das ist eine sehr wichtige Debatte, die nicht ausreichend geführt wird. Für mich hat der Mensch das Recht, selbst über sein Schicksal zu bestimmen. Die Gesetzeslage, zumindest in Großbritannien, sieht das leider anders und treibt Leute in die Illegalität – wer möchte das am Ende seines Lebens?



Was halten Sie vom Vergleich mit Michael Haneke und dessen Sterbedrama "Liebe"?



Der Vergleich wäre natürlich ein großes Kompliment. Allerdings bin ich nicht so vermessen, mich mit Michael Haneke zu vergleichen. Ich bewundere ihn, er gehört zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren und mit "Liebe" ist ihm ein grandioses Werk gelungen. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten – und hoffentlich sind die schauspielerischen Leistungen in "Supernova" ebenso eindrucksvoll. Und: Wir haben David Bowies "Heroes"! (lacht)



Supernova. Drama. Großbritannien. 2020. Regie: Harry Macqueen. Darsteller*innen: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter Macqueen, Nina Marlin, Ian Drysdale, Sarah Woodward, James Dreyfus. Laufzeit: 95 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Weltkino. Kinostart: 14. Oktober 2021