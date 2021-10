Aus Provokation: Grüner kandidierte für Frauenplatz

David Allison während der Kommunalwahlen 2019 (Bild: Screenshot / Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Reutlingen

Von Jeja Klein

Heute, 13:12h,

Während die grünen Politikerinnen Nyke Slawik und Tessa Ganserer nach ihrer Wahl in den Bundestag mit transfeindlichen Anfeindungen zu kämpfen haben (queer.de berichtete), sorgt die transfeindliche Aktion eines Grünen-Mitglieds im baden-württembergischen Reutlingen für Irritation. Bereits Mitte Juli hatte David Allison (60), der für seine Partei bereits im Kreistag und bis 2019 im Kreisvorstand gesessen hatte, bei Vorstandswahlen des Kreisverbandes erneut kandidiert – nun jedoch vermeintlich als Frau.



Weil er die transinklusiven Statute der Partei vorführen wollte, hatte er bei der Sitzung überraschend auf dem für Frauen vorgesehenen Platz kandidiert. Den Posten hat er nicht bekommen – und nun auch seinen Job als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der grünen Landtagsabgeordneten Cindy Holmberg verloren. Das griffen nun in den letzten Tagen "Bild", die "Welt" und die rechtsextreme "Junge Freiheit" auf.

Aktion in "Emma" öffentlich gemacht

Die frauenpolitische Zeitschrift "Emma", in der Allison seine Aktion durch einen Artikel am 20. September publik gemacht hatte, hatte kurz zuvor über die Freistellung des Mannes von seinem Posten berichtet. Dort heißt es einerseits, die Kündigung sei "ohne Angabe von Gründen" erfolgt. Andererseits wird sowohl Holmberg zitiert, die gegenüber dem Magazin betont, Allison die Gründe mündlich mitgeteilt zu haben, als auch Allison selber. Beide geben an, über den Inhalt des Gesprächs keine Auskunft erteilen zu wollen.



"Emma" hatte die Aktion des Kommunalpolitikers, der sich erfolglos für die Kandidatur zur Landtagswahl 2021 beworben hatte, der Blattlinie gemäß gefeiert. Statt Allison war dann jedoch Holmberg zur Kandidatin gekürt und schließlich in den Stuttgarter Landtag gewählt worden. Seine Bezüge als Referent der Abgeordneten erhält Allison noch bis November.



In seinem "Emma"-Artikel vom 20. September, den Allison mit einem Ganzkörperbild von sich in Jeans und Sakko und mit grauen Bartstoppeln bebildern lassen hatte, hatte er die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes seiner Partei beschrieben. Er habe zu Beginn der Veranstaltung ein Flugblatt verteilt, das mit zwei Sätzen aus dem Frauenstatut der Partei bedruckt gewesen sei: "Alle Menschen haben ausschließlich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren" und "Von dem Begriff 'Frauen' werden alle erfasst, die sich selbst so definieren". Bei der Wahl der Frauenplätze der Vorstandswahl sei er dann aufgestanden und habe sich gemeldet. Auf die irritierte Nachfrage "Auf einem Frauenplatz?" habe er geantwortet: "Ich bin eine Frau. Ich definiere mich heute als Frau und berufe mich auf das grüne Grundsatzprogramm und das Frauenstatut.".



Zwar habe Allison nach kurzer Beratschlagung kandidieren dürfen. Doch auch seine weiteren Stellungnahmen zu seiner Kandidatur waren, folgt man den beschriebenen Zitaten im Artikel, vor allem auf sein Recht bezogen, auf diese Weise auf den Frauenplätzen zu kandidieren. Obwohl der Mann schließlich kaum Stimmen erhalten hat, wertete er die Aktion als Erfolg. Niemand der 30 bis 40 Anwesenden habe sich auszusprechen getraut, dass ein Mann kandidiere. Dabei beschreibt er selbst, wie die erste Frage an ihn "Bist du wirklich eine Frau?" gelautet habe. Auf die habe er mit "Ich definiere ich als Frau" geantwortet. Darauf seien weitere Fragen zu seiner Transition gefolgt, die er sich mit dem Ausspruch "Es geht nicht darum, wie ich mich fühle, sondern allein darum, dass ich mich als Frau definiere" verbeten habe.

Bisher nicht mit Feminismus aufgefallen

Im Bewerbungsschreiben für die Landtagskandidatur, das auf der Seite des Kreisverbandes einzusehen ist, sprach der in Großbritannien geborene und aufgewachsene Kommunalpolitiker über seinen Stolz, Deutscher zu sein, sowie über Themen wie Mobilität, Digitalisierung, Artenvielfalt, die Handelspolitik, Integration im Bildungssystem oder über sexuellen Kindesmissbrauch. Dass sich Allison in der Vergangenheit für frauenpolitische oder genuin feministische Themen abseits der sexuellen Gewalt gegen Kinder stark gemacht hätte, findet sich hingegen weder in der 5-seitigen Bewerbungsschrift, noch sonst irgendwo im Netz.



Stattdessen war Allison stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Reutlingen, stellvertretender Vorsitzender im Sozial-, Schul- und Kulturausschuss sowie stellvertretendes Mitglied in den Ausschüssen für Verwaltung sowie für technische Fragen und Umweltschutz im Kreistag.



Wegen trans Frauen "Frauenrechte" entdeckt?



Allisons "Emma"-Artikel vom 20. September mauserte sich selbst so kurz vor der Bundestagswahl nicht zum Aufreger. Weder griff die überregionale Presse die Aktion auf, noch nutzten politische Konkurrent*innen den "Skandal", dass in der grünen Partei Männer für Frauen vorgesehene Ämter einnehmen könnten. Die "BILD"-Zeitung versuchte kurz darauf lieber, Stimmung gegen eine durch die Grünen angeblich drohende Impfpflicht für Polizist*innen zu machen, weil der Gesundheitsexperte Janosch Dahmen einen entsprechenden, als "Autorenpapier" gekennzeichneten Vorschlag veröffentlicht hatte.



Erst jetzt, als die Entlassung Allisons durch "Emma" bekannt gemacht wurde, berichteten "Bild", "Welt" und die rechtsextreme "Junge Freiheit" über die ursprüngliche Aktion. Im "Emma"-Text erklärte sich Allison noch einmal zu seiner Kandidatur. Demnach könne sich mit dem grünen Vorhaben eines Selbstbestimmungsgesetzes "jeder 16-jährige Schüler" als Frau definieren und "in die Mädchendusche gehen". Doch eine einfache Suche nach Vorfällen sexueller Gewalt in Mädchenduschen fördert bereits zutage, dass es entsprechende Täter offenbar nicht für nötig erachtet hatten, sich vor ihren Taten zur Frau zu deklarieren. Sie betraten die Duschräume einfach.