Harald Glööckler geht ins Dschungelcamp

Harald Glööckler war erst vor wenigen Tagen in der Talkshow "DAS" Gast auf dem roten Sofa (Bild: Screenshot NDR)

Heute, 10:34h,

Der 56-jährige Modedesigner Harald Glööckler wird Anfang nächsten Jahres tatsächlich an der neuen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teilnehmen. Das gab der Kölner Sender RTL am Wochenende bekannt. Seine Teilnahme hatte Glööckler bereits Anfang des Jahres angekündigt (queer.de berichtete).



Die 15. Staffel werde laut RTL wegen der Corona-Krise nicht in Australien, sondern in der Nähe des Kruger-Nationalparks in Südafrika produziert. Mit dabei sind erneut das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich sowie Wehwehchen-Heiler Dr. Bob.



Glööckler reagierte auf seine Teilnahme – wie gewohnt – mit Superlativen: "Ich glaube, das wird das interessanteste Camp, denn der südafrikanische Dschungel hat sehr viel zu bieten. Das werden fantastische Bilder", erklärte er gegenüber RTL. Er habe "weder Angst vor kleinen noch vor großen Tieren". Zudem sei er Aszendent Löwe, "insofern bin ich der König des Dschungels, der Dschungelkönig". "Fantastische Unterhaltung" sei garantiert.



Dieses Jahr war das Dschungelcamp ausgefallen, stattdessen produzierte RTL die Ersatzshow "Ich bin ein Star – Die Dschungelshow" aus einem Studio in Hürth bei Köln. Damals nahm unter anderem auch "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn teil, der sich erst im Finale dem Ex-"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlović geschlagen geben musste (queer.de berichtete). Pavlović wurde von RTL ebenfalls als Teilnehmer für 2022 bestätigt. Außerdem soll laut dem Privatsender Sänger Lucas Cordalis, der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis (1944-2019), in Südafrika dabei sein.

Seit 2015 findet bereits das australische Pendant "I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!" in Südafrika statt. Doch weil die Australier aufgrund der noch immer anhaltenden Pandemie in Down Under bleiben, ist das südafrikanische Dschungelcamp frei für die deutschen Dschungel-"Stars".



Das Moderations-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich (Bild: RTL / Stefan Gregorowius)

"Ich habe mir diese Woche selbst ein Bild vor Ort gemacht und wurde sehr positiv überrascht", erklärte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner. "Dass sich Südafrika auch wunderbar für IBES eignet, beweisen unsere australischen Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Jahren erfolgreich. Und natürlich bietet uns der neue Kontinent mit seiner nicht minder gefährlichen Flora und Fauna auch viele Möglichkeiten, die Geschichte vom einfachen Promi zur Königin oder König des Dschungels mit neuen Herausforderungen aufzuladen." Er sei sich sicher, "dass das RTL-Dschungelcamp in Südafrika zu den TV-Highlights im nächsten Jahr zählen wird".



Die letzte reguläre Staffel des Dschungelcamps hatte Prince Damien Anfang 2020 gewonnen (queer.de berichtete). (cw)