Paragraf-175-Drama "Große Freiheit" soll Oscar nach Österreich holen

Franz Rogowski (re.) und Thomas Prenn in "Große Freiheit" (Bild: FreibeuterFilm)

Heute, 15:36h, noch kein Kommentar

Österreich schickt das Drama "Große Freiheit", das von der Unterdrückung von Homosexuellen im Nachkriegs-Deutschland handelt, ins Oscar-Rennen. Wie der Fachverband Film- und Musikwirtschaft am Dienstag mitteilte, soll sich der 117 Minuten lange Film um den Academy Award für den besten internationalen Film bewerben.



Franz Rogowski ("In den Gängen", "Transit") spielt in dem Film den schwulen Hans, der wegen seiner sexuellen Orientierung im Nachkriegsdeutschland durch den Paragraf 175 kriminalisiert und immer wieder zu Gefängnisstrafen verurteilt wird. Die einzige feste Beziehung in seinem Leben wird sein langjähriger Zellengenosse Viktor, ein verurteilter Mörder, der von Berlinale-Gewinner Georg Friedrich ("Helle Nächte") dargestellt wird. Eine weitere Hauptrolle spielt Nachwuchsstar Thomas Prenn – der 27-jährige Südtiroler schlüpfte in die Rolle von Oskar, der seine erste große Liebe mit Hans erlebt und dafür im Gefängnis sitzt.

Der Film des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise war bereits beim Filmfestival in Cannes mit einem Jury-Preis ausgezeichnet worden (queer.de berichtete). Außerdem gewann er den Hauptreis beim Internationalen Filmfestival von Sarajevo (queer.de berichtete).

Österreich konnte bislang zwei Mal den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewinnen: 2008 mit "Die Fälscher" von Stefan Ruzowitzky und 2013 mit "Liebe" von Michael Haneke. Ob "Große Freiheit" Chancen hat, erfahren Filmfans bereits am 21. Dezember – dann gibt die Oscar-Academy ihre Shortlist für die Auszeichnungen bekannt. Die Nominiertenliste wird dann ab 8. Februar 2022 veröffentlicht. Die Oscar-Gala wird am 27. März im Dolby Theatre von Los Angeles über die Bühne gehen.



Regulärer Kinostart für "Große Freiheit" ist in Deutschland der 18. November, einen Tag später kommt der Film in die österreichischen Kinos. (dk)