Herzzerreißende Lovestory, atemberaubende Schauspielkunst

"Supernova" ist ein sehr einfacher Film, die Handlung (ohne Spoiler) schnell erzählt: Colin Firth (61) und Stanley Tucci (60) sind das Paar Sam und Tusker, das mit dem Wohnmobil durch den Nordwesten Englands zu Sams Familie reist. Sam ist Pianist, Tusker Schriftsteller.



Dabei amüsieren wir uns über die eingespielten Mikroaggressionen zwischen den beiden in der Enge des Camper-Cockpits, wie sie oft bei sich lange liebenden Paaren zu beobachten sind. Wir sehen sie schlechtes Essen in Raststätten bestellen, sich über die Musikauswahl während der Fahrt zanken und das nervige Navi beschimpfen, weil die Stimme nach der homophoben Margret "fucking" Thatcher klingt.



Doch wir spüren auch, dass ein Schatten über den beiden liegt. Als Sam anhält, um Lebensmittel zu besorgen, fragt er, ob es für Tusker okay sei, dass er ihn allein im Wagen zurücklasse. Als Sam zurückkehrt, ist Tusker verschwunden. Voll Panik bricht Sam auf, um seinen Mann zu suchen und findet ihn nicht weit entfernt, verlassen an einer Wegkreuzung, wo Tusker desorientiert vor einem fremden Auto steht.

Gegen Tränen kann man sich nicht wehren



Tusker kämpft mit einer früh einsetzenden Demenz und seinem noch klaren Bewusstsein, dass er aufhört der Mensch zu sein, der er einmal gewesen ist. Das Grauen, seine Würde zu verlieren, kehrt er mit unterdrückter Wut und sarkastischem Humor unter den Teppich. Dort versucht auch Sam alles zu verstecken, was ihn bedrückt: Die immense Last der zunehmenden Verantwortung für den geliebten Menschen und die überwältigende Wehmut, ihn zu betrauern, bevor er überhaupt gegangen ist.



Je weiter sie in die großartig gefilmte Landschaft eines Nationalparks in der Grafschaft Cumbria fahren, desto klarer wird, dass sie ihrem Schicksal nicht davonfahren können. Als Sam eine von Tusker heimlich besprochene Audiokassette findet, entfacht das letzte Drittel des Films ein emotionales Crescendo, bei dem man sich nicht gegen Tränen wehren kann – sofern man das überhaupt will.



Regisseur Harry Macqueen setzt dabei zum Glück nicht auf Effekthascherei. Muss er auch nicht, denn mit den großartigen Darstellern kann er sich ganz auf die innere Verfasstheit der Protagonisten und die Dynamik ihrer Beziehung konzentrieren. Wie Tucci und Firth nur mit feinsten Nuancen die Ängste vor der Auslöschung bei dem einen und vor dem Allein-Zurückbleiben bei dem anderen darstellen, ist atemberaubende Schauspielkunst.

Aber dürfen Heteros denn schwule Männer spielen?

Jetzt aber noch zu einer aktuell auch im Fall von "Supernova" diskutierten Frage: Dürfen das Colin Firth und Stanley Tucci überhaupt? Beide Schauspieler gelten als heterosexuell (vor allem, weil sie sich in unserer heteronormativen Gesellschaft bisher nicht als etwas anderes geoutet haben). Ist es dann angebracht, dass sie schwule Männer spielen?



Statt einer Antwort zwei Gegenfragen: Darf eine schwule Rolle mit einem Schauspieler besetzt werden, der mit einer Frau verheiratet ist, aber schon mal in einen Mann verliebt war? Sollte ein Schauspieler beim Vorsprechen erzählen, dass er schon mal gleichgeschlechtlichen Sex hatte, um eine schwule Rolle zu bekommen? Die Grenzen im Fall von cis Männern können also durchaus fließend sein, weshalb sexuelle Orientierungen bei Besetzungen keine Rolle spielen können.



Für das Gesamtbild muss aber auch gesagt sein, dass die unsäglichen Zeiten von "Brokeback Mountain" zum Glück vorbei sind, in denen Jake Gyllenhaal und Heath Ledger (beide vermutlich hetero) zu ihrem "Mut" gratuliert worden war, weil sie die Rollen der schwulen Cowboys angenommen hatten. Wir gehen davon aus, dass Colin Firth und Stanley Tucci allen, die ihnen aus diesem Grund zu "Supernova" gratulieren, den Vogel zeigen würden.



Supernova. Drama. Großbritannien. 2020. Regie: Harry Macqueen. Darsteller*innen: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter Macqueen, Nina Marlin, Ian Drysdale, Sarah Woodward, James Dreyfus. Laufzeit: 95 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung. FSK 12. Verleih: Weltkino. Kinostart: 14. Oktober 2021