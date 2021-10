Niederlande: Auch im Königshaus darf gleichgeschlechtlich geheiratet werden

Heute, 10:57h,

Der niederländische Premierminister Mark Rutte hat am Dienstag klargestellt, dass sein Land auch eine verheiratete lesbische Königin oder einen verheirateten schwulen König akzeptieren werde. "Das Kabinett sieht nicht vor, dass ein Thronfolger oder der König abdanken soll, wenn er oder sie einen gleichgeschlechtlichen Partner heiraten möchte", so Rutte in einer Antwort auf eine schriftliche Anfrage seiner eigenen Fraktion, der rechtsliberalen VVD, im Parlament von Den Haag.



Anlass war die Veröffentlichung des Buches "Amalia – De plicht roept" (Amalia – Die Pflicht ruft) über die 17-jährige Thronfolgerin Catharina-Amalia, die älteste von drei Töchtern von König Willem-Alexander und Königin Maxima. Darin heißt es, dass die alten Gesetze offenbar ausschlössen, dass ein gleichgeschlechtliches Paar auf den Königsthron aufrücken kann. Autor Peter Rehwinkel hatte argumentiert: "Das Wesen der erblichen Monarchie steht auf dem Spiel, da von vornherein klar ist, dass aus einer solchen Ehe keine Kinder hervorgehen können."



Rutte erklärte, dass bei einem gleichgeschlechtlichen Königspaar oder Königinnenpaar – etwa durch Adoption oder Samenspende – auch ein "rechtmäßiger Nachkomme" hervorgehen könne. Das moderne Familienrecht der Niederlande eröffne dafür "viele Möglichkeiten".

Die Frage über eine gleichgeschlechtliche Ehe im Königshaus war rein theoretisch, da wenig über das Privatleben der Königstöchter bekannt ist. Prinzessin Amalia, die erst vor wenigen Monaten ihr Abitur mit Auszeichnung bestanden hatte, zeigte sich zuletzt unabhängig: So verzichtete sie auf 1,6 Millionen Euro staatliche Zulage, die ihr ab ihrem 18. Geburtstag jedes Jahr zustehen würde. "Ich finde es unangenehm, solange ich wenig als Gegenleistung bringen kann und andere Studenten es so viel schwerer haben, vor allem in dieser unsicheren Corona-Zeit", schrieb die 17-Jährige im Sommer in einem handgeschriebenen Brief an Premier Rutte.



Als prinses Amalia met een vrouw zou willen trouwen, hoeft ze niet de troon op te geven. Dat schrijft premier Rutte op vragen van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema https://t.co/zmhgCSbqdv RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 12, 2021

| Twitter / RTLnieuws | Prinzessin Amalia wird erst im Dezember 18 Jahre alt, aber bereits jetzt spekulieren niederländische Medien darüber, wen sie einmal heiraten wird

Die Niederlande hatten am 1. April 2001 als erstes Land der Welt die Ehe für Schwule und Lesben geöffnet. Inzwischen sind 28 weitere Länder diesem Beispiel gefolgt.



Die schwedische Netflix-Serie "Young Royals" hat dieses Jahr die Möglichkeit eines schwulen Thronfolgers behandelt (queer.de berichtete). In der hochgelobten Serie muss der fiktive Prinz Wilhelm seine Homosexualität vor der Öffentlichkeit verstecken. (dk)