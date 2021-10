Das sind die sexpositivsten Städte der Welt

Von Steffen Hafenmayer

Der "Liberal City Index" soll Aufschluss darüber geben, wie sexuell offen internationale Großstädte sind. Auch die Sichtbarkeit von LGBTI spielt in der Studie des Onlinemagazins eine große Rolle. So werden beispielsweise die Anzahl von queeren und queerfreundlichen Bars und LGBTI-Events in rund 62 Städten weltweit ausgewertet.

Köln und Berlin landen auf Spitzenplätzen

Während die amerikanische Metropole New York im Ranking auf dem ersten Platz landet, folgen dicht dahinter auf den Plätzen zwei und drei die deutschen Großstädte Köln und Berlin. Beide Städte können aufgrund ihrer zahlreichen Queer-Events und einer rechtlich (vergleichsweise) sehr stabilen Situation für LGBTI punkten.



Die Top-25 der liberalsten Städte der Welt



1. New York

2. Köln

3. Berlin

4. Madrid

5. Los Angeles

6. San Francisco

7. London

8. Amsterdam

9. Montreal

10. Atlanta

11. Sydney

12. Paris

13. Chicago

14. Toronto

15. Melbourne

16. San Diego

17. Barcelona

18. Houston

19. Wien

20. West Hollywood

21. Rom

22. Miami

23. Dallas

24. Santiago

25. Vancouver

Wie wurde der "Liberal City Index" erhoben?



Der "Liberal City Index" wurde auf Basis von insgesamt 14 Kriterien erstellt, die Rückschlüsse über die gesellschaftliche und rechtliche Akzeptanz von Sexualität geben sollen. Neben queeren Events und Bars wurden daher u.a. auch die Anzahl von örtlichen Sexshops, der Zugang zu PrEP sowie der Umgang mit sexueller Diskriminierung berücksichtigt.

Fast nur europäische und amerikanische Städte in den Top-25

Auffällig ist: Das Ranking wird von nordamerikanischen und westeuropäischen Städten stark dominiert. Insgesamt sind 13 nordamerikanische Städte in den Top-25 vertreten. Deutschland ist zwar "nur" zweimal vertreten, aber dafür ganz oben. Mit Sydney, Melbourne und Santiago de Chile befinden sich lediglich drei Metropolen eines anderen Kontinents in den Top-25.



Als Grund hierfür geben die Studienmacher*innen die angewendete Methodologie an, denn: Um einen Platz im "Liberal City Index" zu bekommen, war die offizielle und legale Durchführung von mindestens drei queeren (Groß-)Veranstaltungen vor Ort wesentliche Grundvoraussetzung – und eine Hürde, an der viele Städte bis dato offensichtlich scheitern.