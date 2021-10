Influencer Kostas diskutiert über Mobbing gegen Lesben und Schwule

Heute, 07:32h, noch kein Kommentar

In einem Gruppenchat wird der 29-jährige Berliner Influencer Kostas am Freitagnachmittag über Mobbing gegen Lesben und Schwule in der Schule, in der Ausbildung oder im Verein sprechen. Der Gruppenchat mit Betroffenen und Interessierten startet um 17 Uhr bei "Diskutier Mit Mir". "Denn auch wenn vieles in unserer Gesellschaft tolerant erscheint, sieht der Alltag für Schüler*innen, Sportler*innen und Auszubildende oft ganz anders aus", heißt es in einer Ankündigung zum Chat. "Jedes Outing kann zum Spießrutenlauf werden, Mobbing von jungen Lesben und Schwulen ist vielfach an der Tagesordnung."



Mit einem Kommentar auf Instagram kann sich jede*r noch bis 14 Uhr zu diesem Chat-Event anmelden. Wer mit dabei sein will, bekommt direkt einen Zugangscode. Das Gespräch kann in der App von "Diskutier Mit Mir" oder online auf der Website verfolgt werden.



Laut Studien ist Mobbing gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten weltweit ein großes Problem: Eine US-Studie aus dem Jahr 2020 kam etwa zu dem Ergebnis, dass Mobbing bei Suiziden unter queeren Teenager*innen eine viel größere Rolle als unter nicht-queeren jungen Menschen spielt (queer.de berichtete). Eine italienische Metastudie errechnete 2018, dass junge queere Menschen ein vier- bis sechsfach höheres Risiko haben, einen Selbstmordversuch zu verüben (queer.de berichtete).

Kostas betreibt ein Youtube-Profil, in der er über Themen der queeren Community spricht. In seinen Videos und im Austausch mit seinen Fans gibt er Ratschläge und konkrete Lebenshilfe und hinterfragt dabei vorgefertigte Ansichten und Klischees.



Ziel und Anspruch der App "Diskutier Mit Mir" ist es, allen Bürger*innen eine Stimme zu geben. "Diskutier Mit Mir" öffnet geschützte Räume für den digitalen Austausch und bringt Menschen mit unterschiedlichen Ansichten ins Gespräch. (cw)