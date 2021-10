James Bond mit schwulem Q bricht Post-Pandemie-Rekord

Q wird seit 2012 vom schwulen Schauspieler Ben Whishaw dargestellt (Bild: MGM)

Der neue James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" hat in Deutschland binnen 14 Tagen mehr als drei Millionen Zuschauer*innen in die Kinosäle gelockt – und ist damit der erfolgreichste Start seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater hat dem britisch-amerikanischen Agententhriller wegen des Knackens der Drei-Millionen-Grenze bereits die Goldene Leinwand verliehen.

Der neue Film bedeutet auch ein Novum in der Reihe: Erstmals wird Erfinder Q (Ben Whishaw) als offen schwul dargestellt, auch wenn dies nur verbal angedeutet wird. So suchen in einer Szene Bond (Daniel Craig) und Moneypenny (Naomie Harris) Q abends ohne Vorankündigung in dessen Haus auf. Q ist dabei wenig erfreut: Er bereite sich gerade für ein Date vor und erklärte, dass "er" in 20 Minuten kommen werde. Die Szene wurde bislang kaum beachtet – nur am Rande wurde sie in englischsprachigen Medien, etwa der britischen Programmzeitschrift "Radio Times" oder im amerikanischen Nachrichtenmagazin "Newsweek" erwähnt.



Der offen schwule Whishaw ("A Very English Scandal") hatte bei "Keine Zeit zum Sterben" bereits zum dritten Mal seit 2012 die Rolle von Q übernommen. Der "Quartiermeister" ist als Chef der fiktiven Forschungs- und Entwicklungsabteilung des britischen Geheimdienstes bereits seit dem ersten Film "007 jagt Dr. No" aus dem Jahr 1962 dabei.

Bei anderen Blockbustern, bei denen eine schwule Identifikationsfigur angedeutet wurde, hatte es größere Aufregung gegeben: So führte eine harmlose gleichgeschlechtliche Tanzszene in "Die Schöne und das Biest" 2017 zu internationaler Aufregung. In Russland wurde sogar ein Verbot des Filmes in Erwägung gezogen, bevor er ab 16 Jahren freigegeben wurde (queer.de berichtete). In Malaysia kam der Film wegen dieser kleinen Szene nur verzögert in die Kinos (queer.de berichtete).



Weltweit hat "Keine Zeit zu sterben" bislang mehr als 330 Millionen Dollar eingespielt. Der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig wurde von Kritiker*innen positiv aufgenommen. (cw)