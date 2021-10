Dieter Reiter erhält deutschen Tolerantia Award 2021

Oberbürgermeister Dieter Reiter mit den Schwestern der perpetuellen Indulgenz (Bild: Stadt München)

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) wird in diesem Jahr mit dem Tolerantia Award geehrt. Das teilte die Berliner LGBTI-Organisation Maneo am Freitag mit, die den Preis seit 2006 für besonderen Einsatz gegen Homophobie, Rassismus und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit vergibt. In der Preisjury saßen unter anderem Lala Süsskind, die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Berlin, Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş sowie Maneo-Chef Bastian Finke.



"Im letzten Jahr hat der Oberbürgermeister die Anliegen der LSBTI*-Personen in München zur Chefsache erklärt und die Koodinierungsstelle zur Gleichstellung von LSBTI* als persönliche Stabsstelle direkt bei sich angesiedelt", heißt es in der Begründung. "Das ist mehr als nur Symbolpolitik. Dieser Schritt bedeutet, dass die Anliegen einer Minderheit tatsächlich ernst genommen werden – auch auf einer alltäglichen, meist nur wenig Aufmerksamkeit erregenden Ebene." Auch Reiters Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft im Sommer, das Münchner Stadion beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfahnen erstrahlen zu lassen, wurde geehrt. Reiter kritisierte damals die queerfeindliche Haltung der UEFA scharf (queer.de berichtete).



Auch die drei Partnerorganisationen SOS Homophie (Frankreich), Lambda-Warszawa (Polen) und The Rainbow Project (Nordirland) haben ihre Preisträger mitgeteilt. In Frankreich wurden die LGBTI-Aktivistinnen und Podcasterinnen Elise Goldfarb und Julia Layani ausgezeichnet, in Polen LGBTI-Aktivistin Katarzyna Augustynek und in Nordirland Les Allamby, der ehemalige Hochkommissar der Human Rights Commission (HRC).

Preisverleihung wird online übertragen

Wegen der andauernden Corona-Pandemie kann die Preisübergabe nicht im Rahmen einer Zeremonie stattfinden, die ursprünglich im Oktober in Warschau geplant war. Deshalb findet eine Online-Verleihung statt, die am Freitagabend ab 19 Uhr auf dem Tolerantia-Kanal von Youtube übertragen.



Letztes Jahr war die ZDF-Journalistin Dunja Hayali mit dem deutschen Tolerantia Award ausgezeichnet worden (queer.de berichtete). Zu den weitere Preisträger*innen aus den Vorjahren gehören Volker Beck, Elfi Scho-Antwerpes, Heiko Maas (2017) und Johannes Kram. (dk)