"In allen Bereichen entschlossen gegen (...) Queerfeindlichkeit"

Heute, 17:46h,

Auf zwölf Seiten haben SPD, Grüne und FDP am Freitag die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche zusammengefasst (PDF). Die angestrebte Ampel-Koalition will auch queerpolitische Reformen auf den Weg bringen. Wir dokumentieren die relevanten Passagen:





8. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie



Deutschland ist ein modernes Land, mit großer Vielfalt der Gesellschaft, in der unterschiedliche Lebensentwürfe, Lebensumstände und Herkunftsgeschichten zusammenkommen. Wir begreifen diese Vielfalt als Chance und wollen gerechte Teilhabe in allen Bereichen organisieren und Diskriminierung klar entgegentreten.



Wir wollen unsere Rechtsordnung der gesellschaftlichen Realität anpassen. Dazu werden wir u.a. das Staatsangehörigkeitsrecht, das Familienrecht, das Abstammungsrecht und das Transsexuellengesetz ebenso wie die Regelungen zur Reproduktionsmedizin anpassen und beispielsweise Verantwortungsgemeinschaften bzw. einen Pakt für Zusammenleben möglich machen.



(…)



Wir werden in allen Bereichen entschlossen gegen Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus, Queer-Feindlichkeit und jede andere Form der Menschenfeindlichkeit vorgehen, damit Vielfalt auch in gleicher Sicherheit für jede und jeden möglich ist. Die öffentliche Hand sowie ihre Institutionen müssen hier Vorbild sein. Dazu dient auch ein Demokratiefördergesetz.



(…)



Wir wollen den Gleichbehandlungsartikel des Grundgesetzes (Artikel 3 Absatz 3 GG) um ein Verbot der Diskriminierung wegen sexueller Identität ergänzen und den Begriff "Rasse" im Grundgesetz ersetzen.

LSVD sieht "vielversprechenden Anfang"

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) sieht in dem Sondierungspapier "sehr gute Ansätze für einen echten queerpolitischen Aufbruch hin zu mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Respekt" sowie "ein ernsthaftes Bemühen, Vielfalt anzuerkennen und damit auch der Lebensrealität von queeren Menschen in unserem Land in der Gesellschaftspolitik Rechnung zu tragen". Das wäre "ein großer Fortschritt", erklärte Vorstandsmitglied Stefanie Lünsmann-Schmidt in einer Pressemitteilung.



Diese queerpolitischen Vereinbarungen müssten nun "weiter präzisiert" werden, so der LSVD. "An den Vorhaben wird sicher noch viel zu arbeiten sein. So braucht es beispielsweise klare Regelungen zum Schutz, zur Aufnahme und zur Anerkennung von LSBTI-Geflüchteten." Das versprochene Engagement gegen Queerfeindlichkeit müsse sich zudem "in konkreten Maßnahmen widerspiegeln".

Grüne: "Aufbruch in der Queerpolitik endlich möglich"

Die Grünen äußerten sich zufrieden über das Sondierungspapier. "Nach jahrelangem Stillstand ist nun der dringend notwendige Aufbruch in der Queerpolitik endlich möglich", erklärten die beiden queerpolitischen Sprecher*innen der grünen Bundestagsfraktion, Sven Lehmann und Ulle Schauws, in einer Pressemitteilung. "Nun beginnt die Zeit der vertieften Gespräche. Wir sind bereit und wollen diese Chance ergreifen, um unsere vielfältige Gesellschaft nachhaltig zu stärken, damit jeder Mensch überall sicher, frei und selbstbestimmt leben kann."



Den "queerpoltischen Aufbruch" wollen die Grünen "gemeinsam mit den Aktivist*innen und Organisationen vorbereiten, die seit Jahren darauf hinarbeiten", so Lehmann und Schauws. "Breite Beteiligung und stärkere Förderung der Zivilgesellschaft müssen daher für die nächste Regierung selbstverständlich sein." (cw)