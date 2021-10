Bei RTL gibt's wieder "Boys Boys Boys"!

Heute, 07:20h, noch kein Kommentar

"Take Me Out – Boys Boys Boys" kehrt zurück: Am 13. November um 22.15 Uhr strahlt der Privatsender RTL die erste von zwei neuen schwulen Sonderfolgen seiner seit 2013 laufenden Datingshow aus. Wie bereits in den beiden Premieren-Sendungen im Januar stellt sich wieder ein mutiger Mann dem Urteil von 30 schwulen Singles. Moderator ist statt Ralf Schmitz diesmal Jan Köppen.



Die Regeln bleiben gleich: Die Single-Männer, die der Kandidat nicht von sich überzeugen kann, können in drei Runden den Buzzer drücken und scheiden somit freiwillig aus. Bleiben am Ende der dritten Runde mehr als zwei Männer im Spiel, wird der Spieß umgedreht. Der Kandidat wählt seine zwei Favoriten aus und stellt diesen eine entscheidende Frage, um sich dann für seinen Herzbuben zu entscheiden, um diesem bei einem Date in der legendären "Take Me Out"-Limousine näherzukommen.



Jan Köppen werde den Männern "Runde für Runde auf den Zahn fühlen", kündigte RTL an. "Dabei sind die Boys um keine lustige oder freche Antwort verlegen." Die Sonderfolgen sollen auch im RTL-eigenen Portal TVNOW zum Streaming bereitgestellt werden.

Die ersten schwulen Folgen erzielten gute Quoten

Im Januar hatten über zwei Millionen Menschen die zweite "BoysBoysBoys"-Ausgabe von "Take Me out" eingeschaltet (queer.de berichtete). Vor allem bei jungen Fernsehzuschauer*innen weckte die schwule Show Interesse: Insgesamt sahen 16,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen (1,17 Millionen) zu, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es immerhin noch 12,7 Prozent (1,65 Millionen).



Im Januar verließen Lucas und Matthias Hand in Hand die zweite "Boys Boys Boys"-Ausgabe (Bild: TVNOW)

Ilka Loch, die Show-Producerin bei der Produktionsfirma UFA Show & Factual, hält diese Sendung für sehr wichtig in der augenblicklichen gesellschaftlichen Atmosphäre: "Ich finde, es ist unsere Pflicht als Fernsehmacher*innen, mehr Diversität auch aktiv ins Fernsehen zu bringen", so Loch Anfang des Jahres (queer.de berichtete). "Hauptsache es wird geliebt – wer sich liebt, sollte doch im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr spielen! Und diese Botschaft wollen wir mit 'Take Me Out – Boys Boys Boys' in die Wohnzimmer transportieren."

Auch Thailand zeigte schon eine schwule Variante

"Take Me Out" beruht auf einem australischen Konzept. Bei RTL läuft die Dating-Spielshow bereits seit 2013 erfolgreich als reine Hetero-Version, in der mit Josi Melonie auch schon eine trans Kandidatin aufgetreten ist (queer.de berichtete). 2017 gab es eine schwule Ausgabe der Show in Thailand mit dem Titel "Take Guy Out". (cw)