Lance Bass ist Vater von Zwillingen geworden

Der offen schwule frühere *NSYNC-Sänger Lance Bass hat auf Instagram erklärt, dass er und sein Ehemann Michael Turchin am 13. Oktober Zwillinge bekommen haben. "Die Baby-Drachen sind angekommen", so verkündete der 42-Jährige die Geburt der beiden Kinder.



Außerdem veröffentlichte er inoffizielle Geburtsurkunden seiner Tochter und seines Sohnes. Violet Betty ist demnach 44 Zentimeter groß und wiege 2,1 Kilogramm, Alexander James ist 47 Zentimeter groß und wiege 2,2 Kilogramm.



"Ich kann nicht ausdrücken, wie viel Liebe ich gerade empfinde", so Bass auf Instagram weiter. Danke für die freundlichen Wünsche. Es hat mir viel bedeutet. Und jetzt – wie wickel ich ein Baby? Ahhhhhhhh!", witzelte der Sänger.



Bass hatte im Juni öffentlich erklärt, dass eine von ihm und seinem Ehemann beauftrage Leihmutter schwanger sei (queer.de berichtete). Damals erklärte der Sänger auch, dass er und sein Ehemann ein Vorbild für andere Schwule mit Elternwunsch sein wollten, wie man eine Familie gründen könne.

In Deutschland ist Leihmutterschaft verboten

In Teilen der USA ist Leihmutterschaft legal, teilweise sogar kommerzielle Leihmutterschaft. Die Kosten belaufen sich dabei auf mindestens 100.000 Dollar (86.000 Euro). In Deutschland ist dagegen Leihmutterschaft grundsätzlich verboten. Allerdings startete die FDP 2019 eine Initiative, zumindest Leihmutterschaft aus "rein altruistischen Motiven" zu legalisieren. Fraglich ist, ob sich die Liberalen mit diesem Konzept in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen durchsetzen können. Die Grünen lehnten damals den FDP-Vorstoß wegen angeblicher "Missbrauchsrisiken" ab (queer.de berichtete).



Lance Bass war von 1995 bis 2002 eines von fünf Mitgliedern in der international erfolgreichen Boyband *NSYNC, mit der die Karriere von Justin Timberlake startete. 2006 outete sich Bass als schwul (queer.de berichtete). Bereits 2009 äußerte er öffentlich seinen Wunsch, Kinder zu kriegen (queer.de berichtete). Seinen Partner Michael Turchin heiratete er Ende 2014 in Los Angeles (queer.de berichtete).



Im US-Fernsehen war Bass Moderator der schwulen Datingshow "Finding Prince Charming". Die Sendung wurde zwar wegen schwacher Einschaltquoten eingestellt, auf dem Konzept basieren jedoch die erfolgreichen deutschen Ableger "Prince Charming" und "Princess Charming". (dk)