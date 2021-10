Karin Hanczewski beklagt: "Die Rollen, die ich angeboten bekomme, sind allesamt lesbisch"

Karin Hanczewski spielt seit fünf Jahren Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak (Bild: MDR)

Heute, 13:49h,

"Tatort"-Schauspielerin Karin Hanczewski hat in einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" beklagt, dass sie nach ihrem Coming-out nur noch lesbische Rollenangebote bekomme. Geoutet hatte sich die 39-Jährige, die seit 2016 Kriminaloberkommissarin Karin Gorniak im Dresdner "Tatort" spielt, im Rahmen der #actout-Kampagne im Februar (queer.de berichtete).



"Ich habe das Gefühl, dass etwas missverstanden wurde", so Hanczewski mit Blick auf #actout. "Die Rollen, die ich seit #actout angeboten bekomme, sind allesamt lesbisch." Zwar habe sie damit keine Schwierigkeiten, aber es gehe ihr nicht darum, nur noch lesbische Figuren zu spielen. "Das geht vorbei an dem, was wir gesagt haben. Wir sind Schauspieler:innen, wir müssen nicht sein, was wir spielen, wir tun so, als wären wir es. Das ist unser Beruf."

"Für mich hört der Beruf auf, wenn ich nur noch das spielen kann, was ich bin"

Sie vermute hinter den Angeboten keinen bösen Willen, erklärte Hanczewski weiter. "Es gibt eine Verwirrtheit und Vorsicht, etwas falsch zu machen. Die Verantwortlichen wollen, so scheint es mir, alles richtig machen, wenn sie die Rolle eines Schwulen oder einer Lesbe jetzt homosexuellen Schauspieler:innen geben." Die Berlinerin betonte jedoch: "Für mich hört der Beruf auf, wenn ich nur noch das spielen kann, was ich bin."



Trotz dieses Problems bewertete sie #actout als positiv: "Ich persönlich bin sehr dankbar für all die Menschen, die an #actout teilgenommen und die Wichtigkeit in diesem Schritt gesehen haben. #actout war für mich ein ungemein solidarischer, bestärkender und befreiender Akt", so Hanczewski. Sie fühle sich auch auf persönlicher Ebene befreit.



Hanczewski spielte neben dem "Tatort" in vielen weiteren deutschen TV-Produktionen mit, so etwa in der lesbischen ZDF-Serie "Loving Her". (dk)