Heute wird das Queere Zentrum Erfurt offiziell eröffnet

Im Juni begrüßten das Queere Zentrum und andere Initiativen den Schauspieler und Aktivisten Brix Schaumburg in Erfurt (Bild: queereszentrumef / instagram

Heute, 06:02h, noch kein Kommentar

Seit der Aufnahme der Arbeit im September hat das erste Queere Zentrum in Thüringen nach eigenen Angaben "Anfragen aus allen Himmelsrichtungen" erhalten. In Erfurt hätten sich seitdem Menschen aus der Stadt und der näheren Umgebung, aber auch etwa aus Apolda (Saalfeld-Rudolstadt), Gotha, Bad Sulza (Weimarer Land), Suhl, Jena, Ilmenau (Ilm-Kreis) und Leinefelde (Eichsfeld) gemeldet.



"Viele Ratsuchende, die zu uns kommen, haben schon seit Jahren Beratung gesucht und sie nicht gefunden", sagte Morgan Doll aus dem Beratungsteam. Das Zentrum fungiert als zentrale Anlaufstelle für LGBTI. Bei den bisher insgesamt 26 durchgeführten Beratungsgesprächen habe der Schwerpunkt auf Beratungen von trans und nichtbinären Menschen und deren Familienangehörigen gelegen, wie das Zentrum mitteilte. Neben den Einzelberatungen seien aber auch 75 Menschen in insgesamt fünf Bildungsveranstaltungen geschult worden.

Bürogemeinschaft mit Trans-Inter-Aktiv

Das Zentrum teilt sich die Räume in Erfurt mit der seit Mai dort ansässigen Thüringer Geschäftsstelle von Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland (TIAM). Hier wurden zusätzlich 25 Fachberatungen für Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe oder etwa für Gesundheitspersonal gegeben. TIAM zählte seit Mai zudem 72 Einzelberatungen.



"Uns erreichen Anfragen über alle möglichen Ecken", sagte TIAM-Mitarbeiterin Sandy Arnold. So sei etwa eine Anfrage über den Petitionsaussschuss des Landtags gegangen, "weil die Menschen nicht wissen, an wen sie sich wenden können".

Eröffnungsfeier am 19. Oktober

Am Dienstagabend findet die gemeinsame offizielle Eröffnungsfeier des Queeren Zentrums und von Tiam mit einem Grußwort von Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) statt.





Aktuell freue man sich erst einmal über den Start in Erfurt. Für die Zukunft sei wünschenswert, dass man in ganz Thüringen erreichbar und anfragbar sei, hieß es vom Zentrum. Schon jetzt sei abzusehen, dass der Beratungsbedarf perspektivisch so hoch und im Land verteilt sei, "dass wir gar nicht alle erreichen können". (cw/dpa)