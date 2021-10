"Darkroom-Tödliche Tropfen" wurde 2019 gedreht (Bild: Jürgen Mistol / Facebook)

Das deutsche Kriminal-Drama "Darkroom – Tödliche Tropfen" wird am Mittwochabend um 23 Uhr bei Arte zu sehen sein und ist danach 30 Tage lang in der Mediathek des deutsch-französischen Kulturkanals sowie in der ARD-Mediathek kostenlos abrufbar. Die Koproduktion von RBB, SR und Arte ist ein Film von Rosa von Praunheim.



In dem Film beschäftigt sich der Kultregisseur mit einem Kriminalfall aus dem Jahr 2012, der die Berliner Schwulenszene erschütterte. Damals gab Dirk P. zu, drei Männer mit der Droge Liquid Ecstasy getötet zu haben (queer.de berichtete).



Im Film wird die Geschichte von Lars (Božidar Kocevski) erzählt, der bei seiner Großmutter im saarländischen Völklingen aufwächst, die ihn sexuell missbraucht. In dem Saarbrücker Szenelokal "Madame" lernt er Roland (Heiner Bomhard) kennen, mit dem er eine harmonische Beziehung eingeht. Bald zieht das Paar nach Berlin und genießt die Freiheit der Hauptstadt. Das Glück scheint perfekt. Was Roland jedoch nicht ahnt: Lars treibt sich heimlich im Berliner Nachtleben umher und experimentiert mit tödlichen Substanzen.



Der Film wurde Mitte 2018 vor Ort in Berlin gedreht, unter anderem am Amtsgericht Neukölln, am Märchenbrunnen in Friedrichshain und im Fernsehzentrum in Westend. Praunheim war dabei nicht nur Regisseur, sondern auch Drehbuchtautor und Produzent. Er arbeitete dabei auch mit Gerichtsreporterin Uta Eisenhardt zusammen, die vom echten Liquid-Ecstasy-Prozess 2012 berichtet hatte. Ein großer Teil der Handlung basiert auf Gerichtsprotokollen. Der Film erzählt aus Täterperspektive und nicht chronologisch, sondern mit Rückblenden. Aus Respekt vor den tatsächlichen Opfern wurden alle Namen geändert. Auch Katy Karrenbauer ("Walter" aus "Hinter Gittern") spielt eine Rolle in dem Film – sie stellt die Staatsanwältin dar.

Mit "Darkroom – Tödliche Tropfen" ist im Januar 2020 das 41. Filmfestival Max Ophüls Preis eröffnet worden. Außerdem wurde die Produktion unter anderem auf dem internationalen LGBTQ-Fimfestival Reeling in Chicago, dem Queerfilm Festival Bremen, den Lesbisch Schwulen Filmtagen Hamburg und auf dem Filmfestival Chéries-Chéris in Paris gezeigt. Anschließend startete der Film im Verleih von missingFILMs in den deutschen Kinos. (cw)