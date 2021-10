Deutsche Komödie "Toubab" gewinnt Publikumspreis beim Warschauer Filmfestival

Heute, 14:01h, noch kein Kommentar

Der deutsche Film "Toubab" wurde auf dem renommierten Warsaw International Film Festival mit dem begehrten Publikumspreis ausgezeichnet. In der Buddy-Komödie heiratet ein Hetero seinen Kumpel, um der drohenden Abschiebung in den Senegal zu entgehen (queer.de berichtete). Der Film läuft seit rund einem Monat in den deutschen Kinos.



"Wir sind überglücklich, dass 'Toubab' unter 50 starken Filmen aus aller Welt zum Liebling des Warschauer Publikums gekürt wurde", erklärte Regisseur Florian Dietrich. "Es ist schön zu sehen, dass der Film auch außerhalb Deutschlands diese Resonanz findet, das macht Mut für die internationale Auswertung."

Im Mittelpunkt von "Toubab" (in Westafrika wird so ein "weißer Mann" bezeichnet) steht Babtou (Farba Dieng), der sich nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis auf einen Neuanfang freut: mit seinem Kumpel Dennis (Julius Nitschkoff) die Freiheit genießen, die Welt umarmen – und nichts mehr mit den Behörden zu tun haben. Doch ausgerechnet seine spontane Willkommensparty läuft dermaßen schief, dass Babtou noch am gleichen Abend die Hände wieder in Handschellen hat.



Mit dramatischen Konsequenzen: Aufgrund wiederholter Straffälligkeit soll er in sein "Heimatland" Senegal ausgewiesen werden. Aber Babtou kennt den Senegal nur aus Geschichten seines Vaters. Er ist in Deutschland geboren, seine Heimat ist Frankfurt. Um die drohende Abschiebung in letzter Sekunde zu verhindern, geben sich Babtou und Dennis auf dem Standesamt das Ja-Wort.

"Toubab" konnte bereits mehrere Preise einheimsen. Die beiden Hauptdarsteller erhielten etwa beim Bayerischen Filmpreis eine Auszeichnung in der Kategorie Nachwuchsdarsteller. Außerdem wurde "Toubab" als "Bester Debütfilm" bei den New Faces Awards 2021 geehrt. Beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern erhielt die Komödie gleich drei Preise – den NDR-Regiepreis, den Darstellerpreis für die beiden Hauptdarsteller und den Publikumspreis. (cw)