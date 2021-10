Ein Thriller über das erste Mal

Von Peter Fuchs

Der argentinische Regisseur Marco Berger ist spezialisiert auf cineastische Studien über Hypermaskulinität. Dabei treibt er stereotype männliche Verhaltensweisen auf die Spitze, um sie dann reizvoll kippen zu lassen, und setzt stark auf Erotik mit hohem voyeuristischem Anteil.



Im Teddy-preisgekrönten Coming-out-Thriller "Ausente" (2011) gleitet die Kamera oft über trainierte Körper in knappen Badehosen und deren Beulen. Oder das hauptsächlich halbnackt abgefilmte Kampfsportteam in "Taekwondo" (2016), dessen heterosexuelle Fassade Risse bekommt.



"Young Hunter" ist unter diesem Aspekt keine Ausnahme.

Ghosting nach dem ersten Mal



Poster zum Film: "Young Hunter" läuft ab 21. Oktober 2021 als Video on demand im Salzgeber Club

Der 15-jährige Ezequiel hatte bereits erste sexuelle Erfahrungen mit Mädchen. Dabei ist ihm aber klar geworden, dass sein Weg woanders hinführen soll. So versucht er während der Abwesenheit seiner Eltern die sturmfreie Bude zu nutzen, um sein gleichgeschlechtliches Begehren in der Praxis zu erkunden. Doch alle ungelenken Anbahnungsversuche verpuffen, wenn er Jungs nach Hause an den Pool einlädt, ihnen Bier und Heteroporno-Magazine serviert und vorschlägt, sich gemeinsam einen runterzuholen.



Als sein Blick in einem Skaterpark jedoch den des cool tätowierten Mono kreuzt, spürt Ezequiel sofort, dass sein erstes Mal knapp bevorsteht. Er verknallt sich in den Älteren – und das scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Aber Mono ist nicht der, als der er sich ausgibt. Nachdem die beiden zusammengekommen waren, kann Ezequiel ihn nirgends mehr erreichen. Mit dem Ghosting will er sich nicht abfinden, doch die Suche nach Mono zieht Ezequiel immer tiefer in widerliche kriminelle Machenschaften, aus denen sich zu befreien er kaum eine Chance sieht.

Eine augenfällige Monobraue

Juan Pablo Cestaro in der Rolle des Ezequiel ist eine der Stärken des Films. Sein zurückgenommenes Spiel verbindet ideal pubertierende Naivität mit dem erwachenden Bewusstsein für die eigene sexuelle Ausstrahlung und welche Macht damit einhergehen kann. Die so augenfällige wie anziehende Monobraue des Schauspielers wirft bereits von Anfang an einen Schatten auf das jungenhafte Gesicht.



Berger versteht es beim Zusehen, zunehmend die Spannung eines Thrillers aufzubauen, auch wenn er dazu kunsthandwerkliche Mittel wie einen unheilvollen klingenden Soundtrack einsetzt. Am Reißbrett ist der Film auch smart konzipiert, wenn das sexuelle Erwachen plötzlich in Unbehagen umschlägt und das Publikum nur schwer zwischen Jäger und Gejagtem, zwischen Täter und Opfer unterscheiden kann.



Die Glaubwürdigkeit des Thrillers nahtlos mit der inneren Verfasstheit seines Protagonisten zu verbinden, misslingt Berger jedoch mit "Young Hunter". So wirken die kriminellen Machenschaften, die Ezequiel in ein moralisches Dilemma stürzen, mehr wie eine an den Haaren herbeigezogene Räuberpistole, die mit der grausamen Realität der Produktion von Kinderpornografie wohl kaum etwas zu tun hat. Und so bleibt man nach Filmende leider mit dem schalen Eindruck eines im Kern reißerischen Exploitationfilms zurück.





Infos zum Film



Young Hunter. Originaltitel: El Cazador. Drama. Argentinien 2020. Regie: Marco Berger. Darsteller*innen: Juan Pablo Cestaro, Lautaro Rodríguez, Patricio Rodríguez, Juan Barberini, Abuelo de Juan Ignacio. Laufzeit: 101 Minuten. Sprache: spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Ab 21. Oktober 2021 als Video on demand im Salzgeber Club