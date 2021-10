Krieg der Worte zwischen Ruby Rose und Warner Bros.

Ruby Rose schaffte ihren schauspielerischen Durchbruch in den USA mit einer Rolle in der Serie "Orange Is the New Black" (Bild: Netflix)

Die australische Schauspielerin Ruby Rose hat auf "Instagram Stories" mit ihrem alten Arbeitgeber abgerechnet: Am kanadischen Set der Serie "Batwoman", in der sie eine Staffel lang die Hauptrolle spielte, habe es unmögliche Zustände gegeben. So sei die Gesundheit der Beteiligten gefährdet worden und ein Schauspieler sowie Funktionäre hätten sich ungehörig verhalten. Warner Bros. Television weist alle Vorwürfe empört zurück.



"Genug ist genug, ich werde der ganzen Welt erzählen, was wirklich am Set geschehen ist", schrieb die Schauspielerin. "Ich würde für kein Geld der Welt zur Serie zurückkehren, auch nicht, wenn man einen Pistole an meinen Kopf hält." Die Macher*innen hätten nicht sie, sondern ihre Figur Kate Kane "ruiniert und Batwoman vernichtet", so Rose.

Heftig sind insbesondere die Vorwürfe gegen Co-Star Dougray Scott, der in der Serie ihren Vater Jacob Kane darstellte: "Dougray hat ein weibliches Stunt-Double verletzt, er hat wie eine kleine Zicke Frauen angeschrien und war ein Alptraum. Er kam und ging, wie er wollte, er missbrauchte Frauen", wirft sie dem Briten vor. Ihr sei bewusst, dass derartige Aussagen ihre Karriere beenden könnten, "aber die war bereits zu Ende, als ich kein Drehbuch mehr ohne Panikattacke öffnen konnte".



Dougray Scott spielte in der ersten und zweiten Staffel von "Batwoman" mit (Bild: The CW)

Außerdem beschuldigte Rose den Warner-Bros.-Funktionär Peter Roth, einen Privatdetektiv angeheuert zu haben, um sie zu beobachten. Zudem sprach sie von "Mobbing" und "Erpressung" durch Vertreter*innen des Senders The CW.



Rose erklärte auch, dass das Produktionsteam die Gesundheit aller Beteiligten bewusst gefährdet habe. So sei während der Corona-Krise weitergedreht worden, während andere Produktionen pausiert hätten. Sie habe außerdem eine Halsverletzung nicht auskurieren dürfen. Zudem beschrieb Rose, wie sich ein Crew-Mitglied am ganzen Körper Verbrennungen dritten Grades zugezogen habe. "Wir haben keine Therapie bekommen, nachdem wir gesehen haben, wie die Haut von seinem Gesicht abfiel", beklagte die Schauspielerin.



Ruby Rose has came out with various statements exposing the terrible working conditions behind-the-scenes on The CWs #Batwoman series. pic.twitter.com/CiiQe6EqZB DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 20, 2021 Twitter / DiscussingFilm

Ruby Rose hatte vergangenes Jahr bekanntgegeben, dass sie die Serie nach einer aus 20 Episoden bestehenden Staffel verlassen werde. Einen Grund nannte sie damals nicht (queer.de berichtete). Zwei Monate später wurde bekanntgegeben, dass Javicia Leslie ihre Nachfolgerin als Hauptdarstellerin wird (queer.de berichtete).

Warner und Dougray weisen Vorwürfe zurück

Die Produktionsfirma Warner Bros. Television wies die Vorwürfe der Schauspielerin in einer Pressemitteilung zurück und bezichtigte Rose der Lüge: "Trotz der revisionistischen Geschichte, die Ruby Rose online teilt und die sich gegen die Produzenten, den Cast und den Fernsehsender richtet, ist die Wahrheit, dass Warner Bros. Television sich dazu entschieden hat, Ruby Rose nicht für die zweite Staffel von 'Batwoman' zu engagieren, weil es mehrere Beschwerden über Verhalten am Arbeitsplatz gegeben hatte, die intensiv untersucht wurden und aus Respekt für alle Beteiligten privat bleiben sollen."



Auch Schauspieler Dougray Scott veröffentlichte eine Pressemitteilung. Darin beschwerte er sich über Roses "Verhalten am Arbeitsplatz" und erklärte: "Ich weise absolut und vollständig die verleumderischen und schädlichen Behauptungen, die sie gegen mich gerichtet hatte, zurück. Diese sind frei erfunden und so etwas ist nie geschehen." (dk)