Queer in den Vergessenen Reichen

Von Jeja Klein

Heute, 06:21h,

Nichtbinäre Elf*innen, die Seite an Seite mit einem bisexuellen Zwerg kämpfen und nach und nach bösartige Intrigen aufdecken – was klingt, als sei es der Plot einer neuen, progressiven Netflixserie, ist in vielen Wohnzimmern seit einigen Jahren als Teil der Welt von "Dungeons & Dragons" keine ungewöhnliche Erscheinung.



Jetzt ist die deutsche Übersetzung der fünften Edition des traditionsreichen Rollenspiels auf dem Markt erschienen. Fans, die das fortschrittliche Lifting des zwischenzeitlich etwas angestaubten Klassikers genießen wollten, hatten sich seit 2014 mit englischsprachigen Regel- und Quellenbüchern sowie Abenteuern im US-Original begnügen müssen.

Krieger, die Prinzessinnen retten

Dabei war die Spielwelt von "Dungeons & Dragons" anfangs nicht wirklich progressiven Idealen verpflichtet, sondern eher eine typische Fantasypublikation: Prinzessinnen wurden von Kriegern gerettet, und wenn es mal eine Frau mit einem Schwert auf ein Bild schaffte, dann nur großbusig und in einer Rüstung, der wohl mehr an Sexappeal als an Schutz gelegen war. Begehrens- und Beziehungsformen abseits der Heterosexualität tauchten nicht auf.



Doch der Publisher Wizards of the Coast, der seit 1997 das Spiel weiterentwickelt und veröffentlicht, hat sich bereits seit einigen Jahren mit Veränderungswillen hervorgewagt. Illustrierungen wurden weniger sexistisch, und auch die Charaktere, die in die Spielwelt hineingeschrieben wurden, bekamen mehr Tiefgang.



Zuletzt war zudem eine Hinwendung zu größerer Vielfalt zu beobachten – darunter auch zu queeren Charakteren. In den Abenteuerbänden "Storm King's Thunder", "Tomb of Annihilation" und "Dragon Heist", die zwischen 2016 und 2018 erschienen, tauchen jeweils Charaktere auf, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. In "Dragon Heist" wird über die Stadt Waterdeep, die im Deutschen "Tiefwasser" heißt, gesagt, sie sei "eine Zuflucht für die, die selbst entscheiden, was es heißt, Mann oder Frau zu sein."



Anleitung zu queeren Interaktionen



Dabei bleibt es nicht nur bei bloßen Erwähnungen queerer Charaktere. Die Publikationen bemühen sich auch darum, Verständnis für deren Innenleben zu ermöglichen. So treffen die Spieler*innen im Abenteuer "Birds of a Feather" auf die nichtbinäre Person Char.



Das Abenteuerbuch, das nur den Spielleiter*innen vorliegt, gibt vorsorglich Anweisungen, wie mit Fragen der Spieler*innen nach Chars Geschlecht umzugehen ist. Die Antwort Chars, die vorgelesen oder eigenständig interpretiert und geschauspielert werden darf, lautet: "Ich bin, wer ich bin, so fließend und mächtig wie die See selbst. Du willst wissen, wie sich das anfühlt? Als würdest du jeden Tag deine perfekt geschneiderten Lieblingsklamotten tragen."



Im Videospiel "Baldur's Gate III", eine Umsetzung der fünften D&D-Regeln, sind auch gleichgeschlechtliche Romanzen, wie bei diesen beiden Dunkelelfinnen, möglich (Quelle: Screenshot / YouTube

Auch die Spieler*innen werden in der fünften Edition über die Möglichkeiten, ihre Held*innen mit queeren Aspekten auszustatten, aufgeklärt. Immerhin ermutigten frühere Editionen auch dazu, Liebe, Identität und Begehren auszuspielen – nur eben heterosexuell und cisgeschlechtlich.



In den aktualisierten Regeln zur Erstellung der Spielfiguren wird im Absatz zum Geschlecht darauf verwiesen, dass kein Charakter auf die binäre Vorstellung der Geschlechter und dem Rollenbild der Sexualpartner*innen festgelegt sei. Beispielsweise werde der elfische Gott Corellon Larethian oft als androgyn beschrieben. Manche Elf*innen richteten sich entsprechend nach Larethians Vorbild aus.



Im englischsprachigen Original war jedoch noch die Rede davon, dass Larethian "hermaphroditisch", sprich, intergeschlechtlich sei. Dieser Passus, der auch für Irritation gesorgt hatte, ist in der deutschen Übersetzung verschwunden. Stattdessen wird die Möglichkeit vorgestellt, einen weiblichen Charakter zu spielen, der sich als Mann ausgibt, einen männlichen, der "im Körper einer Frau gefangen ist", oder eine Zwergin, die es hasst, wegen ihres Bartes für einen Mann gehalten zu werden.



Dass solche Formulierungen bisweilen holprig sind und eine Unsicherheit beim Publisher zeigen, überstrahlt allerdings nicht den deutlichen Veränderungswillen bei Wizards of the Coast. Die Community dankt es: Alleine die englische Starterbox der fünften Edition hat sich über 300.000 Mal verkauft.

Eine lange Rollenspielgeschichte

Bei "Dungeons & Dragons" handelt es sich um das populärste der sogenannten "Pen & Paper"-Rollenspiele. Die sind ein Vorgänger späterer Rollenspiele, die wie bei "The Witcher, "Final Fantasy" oder "World of Warcraft" weniger mit der Phantasie der Spieler*innen, sondern mit den Grafikchips von Konsolen und PCs arbeiten.



Im Tischrollenspiel geht es allerdings darum, dass eine Gruppe Spieler*innen zusammen kommt, um in verschiedene Charaktere einer Fantasywelt zu schlüpfen. Goblinzauberer*innen, zwergische Barbar*innen, menschliche Krieger*innen oder elfische Druid*innen sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die das 1974 erstmals erschienene Spiel bereithält.



Die Gruppe zieht dann in eine der zur Verfügung stehenden Welten hinaus, um Abenteuer zu erleben. In denen spielen sowohl die im Titel erwähnten "Dungeons", also Verliese, Höhlen oder Festungen, als auch Drachen immer wieder eine Rolle. Verzauberte Wälder, entführte Prinzen, verhexte Schwerter oder der gemeinsame Besuch eines Gasthauses werden durch mündliche Beschreibungen der Spieler*innen und der Spielleitung ins Leben gerufen.



| Direktlink | Wie man D&D spielt, wird auch im offiziellen Video für Einsteiger*innen erklärt

Handbücher leiten dazu an, welche Handlungen wie beschrieben werden können und legen Regeln für handfestere Eigenschaften fest. Etwa wie stark Held*innen sind, welche Zauber sie beherrschen oder wie gut sie mit ihrem Bogen umgehen können. Der Ausgang von Situationen, in denen Handlungen scheitern oder von Gegner*innen verhindert werden können, wird mit den berühmten Würfeln bestimmt.



Spieler*innen werfen zum Beispiel meist 20-seitige Würfel und verrechnen die Stärken und Schwächen ihrer Charaktere. Die Spielleitung vergleicht das Ergebnis mit dem geheimen Schwierigkeitsgrad und gibt Erfolg oder Misserfolg bekannt. So wird in Kämpfen bestimmt, ob ein Schwerthieb einen Volltreffer erzielt oder ins Leere geht, ob eine Lüge glaubhaft erzählt oder der Weg in einem dichten Wald wiedergefunden werden kann.



Seit den Siebzigern sollen über 40 Millionen Menschen bereits ins sogenannte "Multiversum" eingetaucht sein. In den letzten Jahren spielten es laut Angaben des CEO von Wizards of the Coast, Chris Cocks, geschätzte 13,7 Millionen Menschen. Doch die Zahl stammt von vor der Corona-Pandemie. Durch die Ausgangsbeschränkungen soll das gesellige Spiel einen weiteren Popularitätsschub erfahren haben.



Auch wenn "Dungeons & Dragons" schon älter ist, queer war das Spiel in einem bestimmten Aspekt schon immer: Es lud die Spieler*innen von Anfang an dazu ein, die Rolle eines anderen Geschlechts auszuprobieren. Die Videobloggerin Rowan Ellis wies in ihrem Video "Why is D&D so popular with LGBT Nerds?" im April auch darauf hin, dass das Konzept der Identität für das Spiel so wichtig sei und die Möglichkeit biete, eine solche Identität selbst zu erstellen und frei anzupassen.



| Direktlink | Der großen Popularität von D&D unter Queers geht Ellis in dieser Vlog-Folge unter anderem auch mit trans Gästen nach, die ihre Identität im Rollenspiel erkunden konnten

Mehr Diversität auch in "Magic"



Wizards of the Coast versucht sich nicht nur in dem Tischrollenspiel an progressiveren und zeitgemäßen Darstellungen fantastischer Wirklichkeiten. Im Sammelkartenspiel "Magic: the Gathering", dem zweiten großen Pferd im Stall des Publishers, wurde letztes Jahr mit Niko Aris das erste Mal eine nichtbinäre Figur in die Reihen der sogenannten "Planeswalker" aufgenommen. Das sind mächtige Zauberer*innen, die das Schicksal der Welten in "Magic" bestimmen.



Mit der Sonderdition "Secret Lair: Black is Magic", wie die Einführung Aris' ebenfalls vom vergangenen Jahr, setzten die Macher*innen ein Zeichen der Anerkennung gegenüber der Geschichte von BPOC – sowohl in der echten Welt als auch in Magic.