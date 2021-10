Werden Daniel und Sanijel ein Paar?

Heute, 11:36h, noch kein Kommentar

Auf RTL2 wird es kuschelig: "Let's Love" heißt es ab dem 25. Oktober im Vorabendprogramm. Jeweils zwei Singles ziehen in der neuen Datingshow für mindestens 24 Stunden gemeinsam in eine "Hütte voller Liebe" und haben das "längste Blind Date ihres Lebens". Mit Daniel und Sanijel versucht der Sender, neben sonst ausschließlich heterosexuellen Konstellationen auch zwei schwule Männer zu verkuppeln.



Am Anfang sind sich die unterschiedlichen Single-Paare noch völlig fremd. In der romantischen Unterkunft sollen sie sich "ohne Ablenkung ehrlich und privat kennen" lernen, heißt es in der Ankündigung von RTL2. "Nach einem Tag entscheiden sie, ob sie die Zweisamkeit weiterführen wollen. Dabei kann ein Date ganze fünf Tage und Nächte in einer der gemütlichen Hütten dauern."

Hobby-Zauberer trifft Hunde-Narr

Der 29-jährige Daniel, der auf Mallorca lebt, wird von RTL2 als "Auswanderer mit einem Faible für Magie" vorgestellt. "Wenn er mal nicht zaubert, schwingt er gerne seine Hüften zu guter Musik". Bei der Frage nach seinem Promi-Traummann erklärte Daniel, er würde gerne mal Klaus Heufer-Umlauf daten.



Über Sanijel schreibt der Sender: "Der humorvolle Hobbypsychologe ist sehr romantisch und empathisch." Viel Zeit verbringe der 31-Jährige mit seinen beiden Möpsen Adonis und Charly. Sanijel war bereits in der Vox-Show "First Dates" dabei. Auf seinem eigenen Youtube-Kanal kommentiert er mit Vorliebe Trash-TV.

Gedreht wurde im Sommer in der Eifel



Moderatorin Jana Ina Zarrella vor der Kuppel-Hütte (Bild: Patric Fouad / Bild)

Gedreht wurde die Kuppelshow im Sommer 2021 in der Eifel. Neben den Kandidat*innen stehen bei "Let's Love – Eine Hütte voller Liebe" auch die urigen und gleichzeitig modernen Unterkünfte im Vordergrund, die extra aus Bayern herangeschafft wurden. Moderiert wird die laut RTL2 "wahrscheinlich ehrlichste Dating-Show unserer Zeit" von Jana Ina Zarrella.



Das Format, das auf dem niederländischen und sehr erfolgreichen Vorbild "Let Love Rule" beruht, ist ab dem 25. Oktober 2021 von Montag bis Freitag um 17.05 Uhr bei RTL2 zu sehen. Alle Folgen sind drei Tage vor Ausstrahlung im Premiumbereich auf TVNOW verfügbar. (cw)