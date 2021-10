"Berlin Lust": Der Name dieses Bildbands ist Programm!

Von Phil Hollister

Anfang des Monats habe ich mit der Kamera eine Signierstunde von Peter Dobias bei "Brunos" in Berlin besucht. Dort wurde der neue Bildband "Berlin Lust" des 1978 in der Slowakei geborenen Fotografen vorgestellt.



Das beeindruckende Buch zeigt eine Auswahl von rund 40.000 Fotos aus den Jahren 2016 bis 2020, die im sexpositiven Berliner Nachleben entstanden sind – vor allem im legendären KitKat Club. "Berlin Lust" dokumentiert u.a. schweißtreibende und tabulose Nächte vom Anfang bis zum Ende, wenn schon längst wieder die Sonne scheint. Einige Kostproben aus dem Band zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Im Interview nennt Peter Dobias die Aufnahmen erotisch und ästhetisch – und hat damit vollkommen recht. Sein Buch ist ein gelungenes Zeitdokument über das tabulose queere Partyleben in der Hauptstadt. Das gebundene Buch ist zum Preis von 69,95 Euro u.a. bei brunos.de erhältlich.