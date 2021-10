Hella von Sinnen und Jürgen Domian waren "ineinander verliebt"

Auf Instagram wirbt Hella von Sinnen schon mal für Jürgen Domian Talkradio-Sendung (Bild: Instagram / _juergendomian_

Heute, 09:53h,

Die beiden TV-Stars Hella von Sinnen (62) und Jürgen Domian (63) haben in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" erklärt, dass sie während der Schulzeit im Gummersbach bei Köln Gefühle füreinander entwickelt hätten. "Sag ruhig, wir haben uns ineinander verliebt!", erklärte von Sinnen, woraufhin Domian antwortete: "Auch das sogar."



Weiter sagte die offen lesbische frühere "Alles Nichts Oder?!"-Moderatorin: "Ich bildete mir als lesbisches Mädchen immer noch ein, ich könnte vielleicht doch bisexuell sein." Domian sei ein Junge gewesen, der "einfach anders war als alle anderen". Die Beziehung sei aber "ohne Erotik im eigentlichen Sinn" gewesen. "Ich wollte ja körperlich nix von dir", so von Sinnen.

"Unter unerträglicher Spießigkeit in Gummersbach gelitten"

Der bisexuelle Domian erklärte dagegen, dass es sich um eine "fast schon erotische Freundschaft" gehandelt habe, bei der er sich sehr wohl gefühlt habe. "Wir hatten eine Atmosphäre der absoluten Offenheit", so Domian. Weiter meinte der Autor, Journalist und Moderator, dass er und von Sinnen gemeinsam "unter dieser unerträglichen Spießigkeit in Gummersbach gelitten" hätten. "Wir waren – im positiven Sinne – zwei Außenseiter", so Domian. Während von Sinnen der "Gummersbacher Bodenständigkeit" auch positive Aspekte abgewinnen könne – sie sei deshalb "auf dem Boden" geblieben – sieht das Domian anders: "Bis zu meiner Gymnasialzeit war ich, besonders in der Hauptschule, übelsten Demütigungen und Diskriminierungen ausgesetzt, eben weil ich aus der Unterschicht kam. Ich weine Gummersbach jedenfalls keine Träne nach."



Jürgen Domian ist derzeit in der WDR-Show "Domian live" zu sehen, Hella von Sinnen in der Sat.1-Spielshow "Genial oder Daneben". (cw)