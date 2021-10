Italienisches Gesetz gegen Homo- und Transphobie im Senat gescheitert

Per cosa si esulta in Senato?

Introduzione del #SalarioMinimo?

Raggiungimento della parità di genere?

Un'istruzione d'altissimo livello?



No! Per aver tolto alle persone #LGBTQ la possibilità di manifestare liberamente il proprio amore verso altri esseri umani.#DDLZan #tagliola pic.twitter.com/BDtFXVQ7CT