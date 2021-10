Zwei queere Paare im Kampf um den Titel "Promipaar des Jahres"

Heute, 11:28h,

Das "Sommerhaus der Stars" ist dieses Jahr queerer als je zuvor: Nach knapp vier Wochen an Zankereien, Weinattacken und Kindergartenspielchen sind in der am Mittwoch ausgestrahlten Episode aus ursprünglich neun Paaren drei geworden. Ins "Sommerhaus"-Halbfinale haben es neben den "Goodbye Deutschland!"-Promis Steff Jerkel und Peggy Jerofke auch der "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt sowie Model, Trans-Aktivist, "Ninja Warrior"-Teilnehmer und Blogger Benjamin Melzer und seine Freundin Sissi Hofbauer (bekannt aus "Germany's Next Topmodel") geschafft.



Sommerhaus-Miesepeter Mike Cees-Monballijn und seine Frau Michelle Monballijn schieden dagegen ebenso aus wie "Love Island"-Paar Yasin und seine Ehefrau Samira Cilingir. Sie schnitten bei den Spielen der am Mittwoch ausgestrahlten Folge am schlechtesten ab.

Für das Finale hat RTL seine Primetime am Donnerstagabend freigeschaufelt: Von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr können Fans der Show anschauen, welches Paar am Ende den Titel "Promipaar des Jahres" und 50.000 Euro mit nach Hause nehmen kann (nur unterbrochen durch das 20-minütige Nachrichtenmagazin "RTL Direkt" um 22.15 Uhr). Die Show wurde bereits im Sommer aufgezeichnet – zum zweiten Mal in Folge nicht wie ursprünglich in Portugal, sondern pandemiebedingt auf einem Bauernhof im münsterländischen Bocholt-Barlo nahe der niederländischen Grenze.



Quotenmäßig blieb die aktuelle "Sommerhaus"-Staffel hinter den Zahlen vom letzten Jahr zurück, brachte es aber trotzdem auf akzeptable Marktanteile zwischen zwölf und 14 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Bei der Sendung am Mittwoch sank der Marktanteil auf 11,5 Prozent, weil parallel im Ersten das DFB-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München mit sehr guten Quoten lief.



Als "Promipaar des Jahres" gingen bislang Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan (2016), Nico Schwanz und seine Freundin Saskia Atzerodt (2017), Uwe Abel und seine Ehefrau Iris Abel (2018), Elena Miras und ihr Freund Mike Heiter (2019) sowie Caro Robens und ihr Ehemann Andreas Robens (2020) hervor. Erfolgreichstes queeres Paar waren Hubert Fella und sein Ehemann Matthias Mangiapane, die 2017 den dritten Platz belegten.



Bereits jetzt können Abonnent*innen des RTL-Streamingportals TVNOW das Finale anschauen – und erfahren, wer gewinnt. (cw)