"Sommerhaus"-Sieger haben sich verlobt

Der 35-jährige "Unter uns"-Schauspieler Lars Steinhöfel und sein Freund, der 31-jährige Flugbegleiter Dominik Schmitt, haben nicht nur die sechste Staffel von der Realityshow "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" gewonnen, sondern auch ihre Verlobung bekannt gegeben. Auf der Instagram-Seite der RTL-Sendung wurde ein Bild der beiden aus Paris geteilt mit der Botschaft: "He said yes! Lars und Dominik sind verlobt."



In der am Donnerstagabend ausgestrahlten letzten "Sommerhaus"-Episode waren neben dem schwulen Paar noch die "Goodbye Deutschland!"-Promis Steff Jerkel und Peggy Jerofke sowie trans Promi Benjamin Melzer und seine Freundin Sissi Hofbauer (bekannt aus "Germany's Next Topmodel") dabei.



Das war das #Sommerhaus 2021. Vielen Dank für eure vielen Tweets und vier Wochen beste Twitter-Unterhaltung. Bis zum nächsten Mal RTL (@RTL_com) October 28, 2021 Twitter / RTL_com

Im vorletzten Spiel ("Challenge") mussten die Kandidierenden aus Klötzen eine Linie zwischen sich bauen und durch Druck 30 Sekunden halten. Steff und Peggy schieden aus. Im Finale standen damit zwei queere Paare – ein Novum in der Show. In der letzten Challenge mussten sie mit einer Säge zunächst Scheiben von einem Holzstamm abtrennen und dann filigran über einen Seilzug eine Kugel durch ein herzförmiges Labyrinth bugsieren. Lars und Dominik entschieden diese Runde klar für sich – und erhielten damit den Titel "Promipaar des Jahres" und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro.

Kurz nach der Ausstrahlung wurde ihr privates Glück bekanntgegeben: Dominik erklärte gegenüber RTL, dass sie nach der Aufzeichnung der Sendung im nordrhein-westfälischen Bocholt-Barlo einen Ausflug nach Paris gemacht hätten und er einen Antrag gestellt habe. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", so Lars. Dass Dominik vor Lars auf die Knie gegangen ist, sei übrigens von Anfang an festgelegt worden. Der Grund: Dominik hatte Lars strengstens verboten, um seine Hand anzuhalten, weil er einen "peinlichen" Antrag befürchtete.



Erfolgreichstes queeres Paar beim "Sommerhaus der Stars" waren bislang Hubert Fella und sein Ehemann Matthias Mangiapane, die 2017 den dritten Platz belegt hatten. Die Show ist im Streamingportal TVNOW erhältlich. (cw)