"Princess Charming" läutet bei Vox den "Feel Good Friday" ein

Ab diesem Freitag begleitet Vox die Zuschauer*innen mit dem neuen "Feel Good Friday" ins Wochenende, in dem eigenproduzierte Reality-Formate gezeigt werden sollen. Den Auftakt macht die Free-TV-Premiere der weltweit ersten lesbischen Dating-Show von TVNOW: "Princess Charming" wird um 20.15 Uhr in einer Doppelfolge starten.



In den Folgewochen soll die Show dann um 22.15 Uhr beginnen, da die "Princess" ab dem 5. November Platz für die eigenproduzierte Reality-Show "Die Superzwillinge" machen muss. In der Sendung mit Moderatorin Amira Pocher sollen acht eineiige Zwillingspaare zusammen in ein Haus einziehen.

Irina auf der Suche nach der großen Liebe

In "Princess Charming" geht die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch (30) als erste Frau auf die Suche nach ihrer großen Liebe. "In der neuen lesbischen Dating-Show geht es um die große Liebe und ehrliche, große Gefühle", fasst der Sender die Show spoilerfrei zusammen (das queer.de-Archiv enthält bereits Hinweise zum weiteren Verlauf der Reihe). "In aufregenden Einzel- und Gruppendates hat Princess Irina in jeder Episode die Chance, ihre potenziellen Love Interests kennenzulernen und ihnen näherzukommen. Am Ende einer jeden Folge steht eine Entscheidung an und im Finale zittern schließlich zwei Singles darum, wer von ihnen die bessere Hälfte von Irina werden wird."



Insgesamt treten in der Sendung 20 Singles zwischen 21 und 33 Jahre an. Gedreht und bereits im Sommer auf TVNOW gezeigt wurden neun Folgen und ein Wiedersehens-Special mit Moderatorin Lola Weippert.



Die erste Staffel war, wie schon die schwule Vorgängershow "Prince Charming", für die RTL-Gruppe nicht nur ein Erfolg für ihre Streamingplattform, sondern führte auch zu ungewohnt viel Lob für die oft gescholtene Senderfamilie: So wurde die lesbische Version der Dating-Show im September mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet (queer.de berichtete). Die Produktionsfirma sucht bereits unter tvnow.de/specials/casting Teilnehmende für die nächste Staffel der schwulen und der lesbischen Version.



Bereits zuvor waren die ersten beiden Staffeln von "Prince Charming" auf Vox als Free-TV-Premiere gezeigt worden, allerdings stets mehrere Wochen nach der Veröffentlichung auf TVNOW. Die Einschaltquoten waren stets überschaubar. Dies wurde aber damit begründet, dass viele die Sendung bereits gesehen hatten und in den Medien bereits über die Sieger der Show berichtet wurde. (cw)