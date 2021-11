Erste nichtbinäre Figur bei "Grey's Anatomy"

Gestern, 10:43h,

Das Produktionsteam von "Grey's Anatomy" hat vergangene Woche bekanntgegeben, dass Dr. Kai Bartley als nichtbinäre Figur zur Hauptbesetzung der amerikanischen Krankenhaus-Dauerserie hinzugefügt worden sei. Schauspieler*in E.R. Fightmaster, selbst nichtbinär, stellt Dr. Bartley dar. Die Figur war erstmals in der am 7. Oktober im US-Sender ABC gezeigten zweiten Folge der 18. Staffel aufgetaucht. Fightmaster sei "eine unglaubliche Ergänzung der "Grey's Anatomy"-Familie", erklärten die Serienmacher*innen auf ihrer Twitter-Seite.



Fightmaster kommentierte auf der persönlichen Instagram-Seite den neuen Job mit den Worten: "Ich habe so viel Spaß".



ABC beschreibt Dr. Bartley als eine Person, "die sich für ihre Arbeit engagiert und extrem talentiert in dem ist, was sie tut". Bartley sei "extrem selbstsicher" und besitze die Eigenschaft, "selbst die detaillierteste und banale Wissenschaft aufregend und cool erscheinen zu lassen". Dr. Bartley gehört in der Serie zum Team der Parkinson-Forschenden in Minnesota, die Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) abwerben wollen.

"Grey's Anatomy" mit vielen queeren Figuren

Die Serie "Grey's Anatomy", die bereits seit 2005 im Abendprogramm zu sehen ist, hatte bereits mehrere prominente LGBTI-Figuren. So spiele Sara Ramírez die Rolle der bisexuellen Chirurgin Callie Torres von Staffel zwei bis zwölf in insgesamt 239 Folgen. Torres gilt damit als LGBTI-Figur mit den meisten Auftritten in einer Fernsehserie in den großen amerikanischen Networks. Ramírez outete sich 2016 auch privat als bisexuell und 2020 als nichtbinär.



Eine weitere prominente queere Figur war in Staffel 14 die lesbische Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbin (Jessica Capshaw). In Staffeln 14 bis 16 stellte trans Schauspieler Alex Blue Davis außerdem den trans Arzt Casey Parker dar. Bis heute ist Alex Landi dabei, der seit der 15. Staffel den schwulen Dr. Nico Kim spielt (queer.de berichtete).



Zu Beginn war die Krankenhausserie 2006 in die Schlagzeilen geraten, weil Schauspieler Isaiah Washington, der sich später als Fan von Präsident Donald Trump outen sollte, seinen schwulen Schauspielkollegen T.R. Knight als "Schwuchtel" beschimpft hatte (queer.de berichtete). Zwar entschuldigte sich Washington nach einem öffentlichen Aufschrei bei seinem Kollegen. Washingtons Figur wurde nach einer Kontroverse trotzdem zum Ende der damals laufenden Staffel aus der Serie gestrichen. Zwei Jahre später stieg auch Knight aus. (dk)