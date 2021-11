"Sex and the City"-Ableger bei Sky

Heute, 10:18h, noch kein Kommentar

"And Just Like That..." wird in Deutschland bei Sky Comedy, Sky Q und Sky Ticket zu sehen sein. Das gab das Pay-TV-Unternehmen am Mittwoch bekannt. Die Serie, deren erste Staffel zehn halbstündige Episoden umfassen wird, werde im Dezember starten. Ein genauer Starttermin soll in Kürze bekanntgegeben werden.



Bei der neuen Serie handelt es sich um den Ableger der Serie "Sex and the City", die von 1998 bis 2004 vom amerikanischen Pay-TV-Sender HBO produziert worden war. Zuletzt ist die Geschichte der New Yorker Frauen in zwei – von Fans und Filmkritik wenig geliebten – Kinoproduktionen aus den Jahren 2008 und 2010 weitererzählt worden. Alle Staffeln der alten Serie sind derzeit in Deutschland beim Streamingdienst Sky Ticket abrufbar – am 1. Dezember kommen auch die beiden Filme hinzu.

In "And Just Like That..." gibt es ein Wiedersehen mit Hauptfigur Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) sowie mit Charlotte York Goldenblatt (Kristen Davis) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Auf die gerade in der schwulen Community populäre Sex-Bombe Samantha Jones müssen die Zuschauer*innen aber verzichten. Der Grund: Die britisch-kanadische Schauspielerin Kim Cattrall, die sich hinter den Kulissen oft mit Sarah Jessica Parker zoffte, wollte nicht noch einmal in diese Rolle schlüpfen (queer.de berichtete). Dafür werden mehrere neue Figuren eingeführt, unter ihnen auch Sara Ramírez. Der nichtbinäre Serienstar ("Grey's Anatomy") wird die nichtbinäre Figur Che Diaz spielen.



Bereits Anfang Oktober hatte HBO angekündigt, dass die im Sommer in New York City gedrehte Serie im Dezember im sendereigenen Streamingportal HBO Max gezeigt werde (queer.de berichtete). Es galt als wahrscheinlich, dass Sky die Senderechte in Deutschland erhält, da die Senderkette viele HBO-Produktionen ausstrahlt und sich hierzulande als "Home of HBO" bezeichnet.



Der Serienstart wird überschattet vom überraschenden Tod von Willie Garson, der am 21. September verstorben war (queer.de berichtete). Er hatte noch im Sommer für "And Just Like That…" in seiner Rolle als Stanford Blatch vor der Kamera gestanden. (dk)