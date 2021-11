Vox-Nachmittag: Guido Maria Kretschmer im Doppelpack

Modedesinger Guido Maria Kretschmer lässt Mädels shoppen und dekorieren (Bild: RTL)

Ab dem 22. November zeigt Vox zwei Shows mit Guido Maria Kretschmer im Nachmittagsprogramm. Dann beginnt nach Kretschmers täglicher Erfolgsshow "Shopping Queen", die wochentäglich um 15 Uhr läuft, die insgesamt 20 Folgen umfassende zweite Staffel von "Guidos Deko Queen" um 16 Uhr. In jeder Episode vergibt Kretschmer ein Motto und dann müssen zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat.



Die nur sechsteilige erste Staffel von "Deko Queen" war noch am Samstagnachmittag um 17 Uhr ausgestrahlt worden. im April kürte Kretschmer die erste "Deko Queen". Mit einem Marktanteil von gut sechs Prozent in der werberelevanten Zielgruppe lag die Show im Vox-Quotenschnitt.



Zur TV-Serie gibt es auch ein Magazin (Bild: RTL)

Neben der neuen Staffel kommen auch neue Ausgaben des gleichnamige Wohn- und Lifestylemagazins heraus. Die dritte Ausgabe erschien bereits im Oktober, am 2. Dezember gibt es weiteren Nachschub. Ab 2022 soll "Guidos Deko Queen" dann mit ganzen zehn Heften pro Jahr in Serie gehen. Das Magazin erscheint im Verlag Gruner+Jahr, der erst im August von der RTL-Gruppe übernommen worden war.



Um 15 Uhr läuft wochentäglich die seit 2012 ausgestrahlte Doku-Soap "Shopping Queen" weiter, in der Frauen (und manchmal auch Männer) ihre Talente beim Shoppen unter Beweis stellen müssen. Pro Woche treten fünf Teilnehmende an, die alle ein gemeinsames Thema vorgegeben bekommen, nach dem sie sich kleiden sollen. Die Teilnehmenden müssen sich am Ende jeden Tages auf einer Skala von null bis zehn gegenseitig bewerten. Von der Reihe wurden bereits rund 2.000 Episoden gezeigt.



Guido Maria Kretschmer ist außerdem in einer Reihe anderer Formate auf Vox oder RTL zu sehen. Bei RTL+ können etwa Folgen von "Guidos Wedding Race" oder "Guidos Masterclass" gestreamt werden.



Vox gab kürzlich auch die Ausstrahlungstermine von zwei Formaten mit dem schwulen Komiker Hape Kerkeling bekannt. "Hape und die 7 Zwergstaaten startet am 21. November (queer.de berichtete). Das dreistündige Special "Ein Abend mit Hape" läuft am 6. Dezember in der Vox-Primetime (queer.de berichtete). (dk)