"Tatort"-Kommissar Vladimir Burlakov outet sich als schwul

Heute, 03:11h,

Gelungenes Coming-out auf der Gala "GQ Men of the Year": Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend in Berlin zeigte sich "Tatort"-Schauspieler Vladimir Burlakov erstmals in Begleitung seines Lebenspartners Martin in der Öffentlichkeit. Hand in Hand posierte das verliebte Paar auf dem roten Teppich und ließ sich bereitwillig fotografieren. Zuvor hatte der 34-Jährige nie über seine sexuelle Orientierung und sein Privatleben gesprochen.



"Wir haben uns beide heute bereit gefühlt", erklärte Burlakov gegenüber t-online. "Heute haben wir gesagt, wir sind bereit, diesen Schritt zusammen zu gehen." Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland ergänzte der russischstämmige Schauspieler: "Lustigerweise war es gar nicht so aufregend, wie ich dachte, weil es für mich dann doch normal ist, mit meinem Partner einen schönen Abend zu haben."

"Ich bin immer noch der gleiche Mensch"

Sorgen um ausbleibende Rollenangebote mache er sich nach seinem Coming-out nicht. "Ich bin immer noch der gleiche Mensch und gleiche Schauspieler wie gestern, wie letzte Woche und wie vor zwei Wochen", sagte Burlakov. "Und ich denke, dass die Menschen, die an mein Talent glauben, mich weiterhin besetzen werden. Dafür, wie ich als Schauspieler bin und nicht dafür, mit wem ich ins Bett gehe."

Vladimir Burlakov wollte nach eigenen Angaben schon seit seiner Kindheit Schauspieler werden. Von 2006 bis 2010 studierte er Schauspiel in München. Gleich für sein Debüt im deutschen Fernsehen im Krimi-Mehrteiler "Im Angesicht des Verbrechens" wurde er 2010 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seine erste Kinorolle hatte er 2012 in der Komödie "Ausgerechnet Sibirien". Seit 2020 zählt Burlakov als Kriminalhauptkommissar Leo Hölzer fest zum Saarländer "Tatort"-Team. (cw)