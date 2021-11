Berlin will mit Plakataktion lesbische Sichtbarkeit erhöhen

Gestern, 11:33h, noch kein Kommentar

Der Senat von Berlin will lesbische Frauen in der Öffentlichkeit sichtbarer machen. Deshalb werden ab Montag 1.800 A1-Plakate mit sechs Motiven und der Aufschrift "Lesbische* Sichtbarkeit Berlin" in allen Teilen der Bundeshauptstadt aufgestellt. Die Aktion soll bis zum 22. November laufen.



Die Porträts der Fotografin Anja Weber "wollen sensibilisieren und empowern", teilte die Stadt mit. "In Verbindung mit den Kurzbiografien machen die Bilder deutlich, dass es 'die' Lesbe* nicht gibt: Die sechs porträtierten Berlinerinnen haben verschiedenste Hintergründe, Lebensweisen und Identitäten."



"Ich danke den Porträtierten für ihr Engagement. Sie tragen auf verschiedenste Weise zu mehr lesbischer* Sichtbarkeit bei und machen gleichzeitig deren Vielfalt sichtbar", erklärte der Grünenpolitiker Dirk Behrendt, der Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung.

Der Berliner Senat versucht mit mehreren Projekten, die lesbische Sichtbarkeit zu erhöhen. So wurde etwa im Herbst zum zweiten Mal der Preis für Lesbische* Sichtbarkeit verliehen: Ausgzeichnet wurde die afrodeutsche Aktivistin Katharina Oguntoye (queer.de berichtete). (cw)