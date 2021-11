Josh O'Connor und Paul Mescal spielen schwules Paar in Historienfilm

Gestern, 14:46h, noch kein Kommentar

Sie gehören zu den aufsteigenden Stars der internationalen Filmszene: Der 31-jährige Brite Josh O'Connor und der 25-jährige Ire Paul Mescal werden die Hauptrolle in der Verfilmung der Kurzgeschichte "The History of Sound" spielen, für die der 37-jährige US-Autor Ben Shattuck die amerikanische Literaturauszeichnung Pushcart Prize erhielt.



Der Film handelt von Lionel (Mescal) und David (O'Connor), die während des Ersten Weltkrieges versuchen, ihr Heimatland USA akustisch einzufangen. Sie nehmen dafür Stimmen und Musik ihrer Landsleute auf. So erhalten sie besondere Einblicke in das Leben der Menschen.

Beide Schauspieler haben bereits für Furore gesorgt. Mescal spielte etwa in der irischen Miniserie "Normal People" mit; die BBC/Hulu-Koproduktion ist in Deutschland auf Starzplay zu sehen. Für seine schauspielerische Leistung erhielt Mescal eine Primetime-Emmy-Nominierung als bester Hauptdarsteller. O'Connor ist vor allem als Prinz Charles aus der britisch-amerikanischen Historienserie "The Crown" (Netflix) bekannt. Dafür erhielt er einen Golden Globe Award.



O'Connor hatte auch 2017 im schwulen Liebesfilm "God's Own Country" die Hauptrolle gespielt. Damals stellte er einen jungen englischen Schafzüchter dar, der eine Beziehung mit einem gleichaltrigen rumänischen Wanderarbeiter (Alec Secăreanu) eingeht (queer.de berichtete).

Die Regie bei "The History of Sound" wird der schwule Südafrikaner Oliver Hermanus übernehmen. Der 38-Jährige zeigte bereits jetzt Vorfreude auf den Dreh: "Ich habe mich sofort in diese makellos schöne Kurzgeschichte verliebt und wusste, dass ich an ihrer Reise auf die Leinwand beteiligt werden musste", so Hermanus in "Variety". Der Regisseur und Drehbuchautor hatte den Film "Moffie" gedreht, der die Geschichte schwuler Rekruten in der homophoben südafrikanischen Armee der Apartheidszeit erzählt (queer.de berichtete).

Die Dreharbeiten für "The History of Sound" sollen im Sommer 2022 beginnen. Drehorte sind neben den USA auch Großbritannien und Italien. (dk)